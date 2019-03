Netflix MÃ©xico se llena de intrigas y novedades en marzo

Netflix México se llena de intrigas y novedades en marzo

La plataforma tendrá este mes colecciones interesantes de películas y mucho contenido original, uno de ellos inspirado en Luis Donaldo Colosio

Noroeste / Redacción

01/03/2019 | 12:12 AM

Netflix presentará este mes de marzo colecciones interesantes de películas y mucho contenido origina e intrigantel, uno de ellos inspirado en Luis Donaldo Colosio.

La plataforma resume lo nuevo que integrará su programación a través de un video.

Nuevas series en marzo de 2019

‘Historia de un crimen’, será una dramatización del asesinato de Luis Donaldo Colosio en 1994 y forma parte de la primera entrega de una antología de crímenes sin resolver en América Latina.

- Rosario Tijeras (T2 versión mexicana): 01 de marzo.

- La vida desastrosa de Saiki K (T3): 01 de marzo.

- Atlanta: Temporada de robos: 02 de marzo.

- La orden secreta: 07 de marzo.

- After Life: Más allá de mi mujer: 08 de marzo.

- Fórmula 1: Drive to Survive: 08 de marzo.

- Terrace House: Opening New Doors: Parte 6: 12 de marzo.

- Turn Up Charlie: 15 de marzo.

- Queer Eye (T3): 15 de marzo.

- Las muñecas de la mafia (T2): 15 de marzo.

- Love, Death & Robots: 15 de marzo.

- Arrested Development (T5): 15 de marzo.

- Historia de un crimen: Colosio: 22 de marzo.

- Coisa Mais Linda: 22 de marzo.

- Santa Clarita Diet (T3): 29 de marzo.

- Osmosis: 29 de marzo.

Estrenos de películas en Netflix México

‘Emboscada final’, protagonizada por Woody Harreslson y Kevin Costner nos contará la historia de los detectives que capturaron a Bonnie y Clyde. Además de las colecciones de 'Jurassic Park' y 'Rápido y Furioso'.

- Realmente amor: 01 de marzo.

- Cómo enamorar a una chica punk: 01 de marzo.

- Tiempo en contra: 01 de marzo.

- El niño que domó el viento: 01 de marzo.

- Parque Jurásico: 01 de marzo.

- El mundo perdido: Parque Jurásico: 01 de marzo.

- Parque Jurásico III: 01 de marzo.

- Escobar: La traición: 01 de marzo.

- Mad Max: 01 de marzo.

- El legado Bourne: 01 de marzo.

- La supremacía de Bourne: 01 de marzo.

- Bourne: el ultimátum: 01 de marzo.

- Viviendo con mi ex: 01 de marzo.

- El fugitivo: 01 de marzo.

- Rápido y Furioso (1-6): 01 de marzo.

- Identidad desconocida: 01 de marzo.

- Juanita: 08 de marzo.

- Triple frontera: 13 de marzo.

- The Dirt: 22 de marzo.

- Durante la tormenta: 22 de marzo.

- Volver al futuro: 26 de marzo.

- El pianista: 28 de marzo.

Emboscada final: 29 de marzo.

Nuevos documentales en Netflix

‘Losers’ es una serie documental que se enfoca en la psicología de la derrota por medio del deporte, donde la sociedad solo aprendió que lo único importante es ganar.

- Losers: 01 de marzo.

- El arma elegida: 02 de marzo.

- The Dawn Wall: 04 de marzo.

- Jimmy Carr: The Best of Ultimate Gold Greatest Hits: 12 de marzo.

- Amy Schumer Growing: 19 de marzo.

- Alexis Viera: Una historia de superación: 20 de marzo.

- ReMastered: La masacre de la Miami Showband: 22 de marzo.

La leyenda de la isla con coca: 29 de marzo.

Nuevas películas y series infantiles

La nueva aventura de LEGO presenta a Batman y la Liga de la Justicia que se enfrentan ante Braniac, con sus planes de sumar a la tierra a la lista de planetas conquistados.

- La nueva Cenicienta: 01 de marzo.

- LEGO - Liga de la Justicia: Batalla cósmica: 01 de marzo.

- Hotel Transylvania: 01 de marzo.

- Masha y el oso (T3): 01 de marzo.

- Robozuna (T2): 15 de marzo.

- ¡YooHoo al rescate!: 15 de marzo.

- Disney: Descendientes: 18 de marzo.

- Charlie en Villacolores: 22 de marzo.