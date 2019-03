Netflix prepara una serie animada sobre la mitología griega

El gigante del streaming ha encargado ocho episodios de la serie original de anime Gods & Heroes

Noroeste / Redacción

LOS ÁNGELES._ Netflix ha encargado ocho episodios de la serie original de anime "Gods & Heroes", ambientada en el mundo de la mitología griega y con Jason O'Mara, Mamie Gummer y Chris Diamantopoulos, entre otros, siendo parte del reparto de voz de la producción original del servicio de streaming más importante del momento.

La serie de Charley y Vlas Parlapanides narra al hijo ilegítimo de Zeus, un joven encargado de salvar el cielo y la tierra a pesar de la interferencia de una diosa vengativa y sus fuerzas monstruosas. "En Gods & Heroes queríamos contar una historia totalmente original ambientada en el amado mundo de la mitología griega", dijeron los creadores Vlas y Charley Parlapanides en una declaración.

"Estamos agradecidos por un elenco tan asombroso y por los grandes socios creativos de Netflix y Powerhouse Animation, que siguen ampliando el género de anime de una manera con la que sólo habíamos soñado".

The Parlapanides (Inmortales, Death Note) servirán como escritores y productores ejecutivos. Powerhouse Animation, el estudio detrás de Castlevania de Netflix y el próximo Seis Manos, lideran el desarrollo y la creación de animación. Además de O'Mara, Gummer y Diamantopoulos, el reparto de voz incluye a Derek Phillips, Jessica Henwick, Melina Kanakaredes, Claudia Christian y Elias Toufexis, citó elintra.com.ar.

John Derderian, director de anime para Netflix, dijo que The Parlapanides "tienen un historial excepcional de contar historias apasionantes ambientadas en mundos fantásticos y estamos encantados de llevar su visión única de los dioses del Monte Olimpo a los miembros de Netflix de todo el mundo".

"Gods & Heroes" se suma a la lista de anime de Netflix incluyendo Castlevania, Devilman Crybaby, Godzilla: The Planet Eater, Baki, Violet Evergarden, B: The Beginning, Aggretsuko, y The Seven Deadly Sins.

Los próximos títulos incluyen Pacific Rim, Altered Carbon, Yasuke, Ghost in the Shell y Trese.