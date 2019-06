Netflix renueva Lucifer, serie protagonizada por Tom Ellis, por una quinta y Ãºltima temporada

MADRID (SinEmbargo)._ Lucifer tendrá una quinta y última temporada en Netflix. La compañía de streaming, que resucitó la serie tras su cancelación en Fox con una cuarta tanda de capítulos estrenada hace apenas un mes, ha anunciado que “El señor del infierno” podrá despedirse de sus seguidores en una nueva entrega.

“Gracias a los ‘lucifans’, la historia de Lucifer llegará a su final como debe: la quinta y última temporada llega a Netflix”, ha escrito en su cuenta oficial, acompañando este breve comunicado de un video de su protagonista Tom Ellis celebrando la noticia: “Nos vemos en el infierno”, celebra el actor.

Este mismo medio ha sido el elegido por sus showrunners Ildy Modrovich y Joe Henderson para agradecer la continuidad:

“Estamos increíblemente agradecidos con Netflix por resucitar nuestra serie la temporada pasada y ahora permitirnos terminar la historia de Lucifer en nuestros términos... ¡Lo mejor aún está por llegar!”, afirman.

thanks to the lucifans, #lucifer's story will come to an end the way it should: the fifth and final season is coming to @netflix. pic.twitter.com/EvknS5AVHK