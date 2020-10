Netflix revela imágenes de la última película en la que participó Chadwick Boseman

Sin duda, la muerte de Chadwick Boseman fue algo que tomó a muchos por sorpresa, tras darse a conocer la lamentable noticia, varias personalidades del mundo del espectáculo escribieron mensajes para recordar y honrar al actor, quien falleció como consecuencia de un cáncer de colon.

Y ahora, se revelaron las imágenes de la última película en la que trabajó.

A poco más de un mes de su fallecimiento, Netflix compartió unas imágenes de la película Ma Rainey's Black Bottom, último trabajo del actor.

A través de sus redes sociales, la plataforma de streaming reveló las fotos en donde se ve a Chadwick durante la grabación de la producción.

"Aquí está el primer vistazo a Viola Davis y Chadwick Boseman en Ma Rainey's Black Bottom, basada en la obra de August Wilson y dirigida por George C. Wolfe", se lee en tuit.

Viola Davis and Chadwick Boseman star in Ma Rainey's Black Bottom, a new film based on August Wilson’s award-winning play from director George C. Wolfe and producer Denzel Washington. @MaRaineyFilm premieres December 18. pic.twitter.com/ErhrQAW4nU