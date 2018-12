Netflix revela los títulos de los episodios de la tercera temporada de Stranger Things

Solo los expertos podrán encontrar las pistas escondidas en el avance

Noroeste / Redacción

10/12/2018 | 11:19 AM

La tercera temporada de la exitosa serie de Netflix Stranger Things aún no tiene fecha de estreno, solo se sabe que llegará en algún momento de 2019, sin embargo la compañía de streaming dio a conocer este lunes los títulos de los episodios por venir y las especulaciones comenzaron a esparcirse como pólvora por las redes sociales.

De acuerdo al sitio infobae.com, serán ocho episodios los que integrarán la siguiente entrega de las aventuras de Eleven y compañía, y así están titulados:

LOS EPISODIOS

1.- "Suzie, Do You Copy?" ("Suzie, ¿me recibes?")

2.- "The Mall Rats" ("Ratas de centro comercial")

3.- "The Case of the Missing Life Guard" ("El caso de la socorrista desaparecida")

4.- "The Sauna Test" ("La prueba del sauna")

5.- "The Source" ("El origen")

6.- "The Birthday" ("El cumpleaños")

7.- "The Bite" ("La mordida")

8.- "The Battle of Starcourt" ("La batalla de Starcourt")

Aunque los títulos dicen poco y nada, los más fieles seguidores de la serie han comenzado a desmenuzar algunas de las pistas que arrojan los misteriosos nombres de los capítulos.

El capítulo inicial habla de un personaje llamado Susan. En el universo de Stranger Things solo hay una persona llamada así, la madre de Max, una joven pelirroja que aparece en la segunda temporada, según publicaciones como Gizmodo, también podría ser un nuevo nombre para Eleven.

En Hawkins, el pueblo donde se desarrolla la historia, se inauguró un centro comercial llamado Starcourt, así que el segundo episodio podría tener lugar ahí, lo mismo para el episodio de final de temporada.

"El caso de la socorrista desaparecida", hace referencia a un nuevo personaje en esta tercera entrega.

PISTAS, A CUENTAGOTAS

Netflix dio a conocer que el rodaje de esta tercera temporada comenzó en abril, como acostumbra soltó pistas a cuentagotas en redes sociales. Se pudo ver en un video a parte del elenco leyendo el guión por primera vez.

"Viejos amigos y algunos desconocidos se juntaron para empezar una nueva aventura", se leía en el clip, mientras apenas se vio el rostro de Priah Ferguson, que interpreta a la hermana de Lucas.

Ha trascendido que los hechos de la tercera temporada tendrán lugar en el verano boreal de 1985, por lo que no será extraño encontrar muchas referencias al clásico protagonizado por Michael J. Fox, Back to the Future (Volver al futuro).

Jake Busey, Cary Elwes y Maya Ray Thurman-Hawke, hija de los actores Ethan Hawke y Uma Thurman, se sumarán al elenco.

Las estrellas de la serie han recibido un jugoso aumento de sueldo, especialmente la carismática Millie Bobby Brown, quien da vida a "Eleven".