Netflix se suma a la tendencia y harÃ¡ serie sobre Covid-19 con actores a distancia

Netflix se suma a la tendencia y hará serie sobre Covid-19 con actores a distancia

La plataforma comenzó a trabajar en la producción de la historia que será grabada en las casas de los protagonistas

Noroeste / Redacción

29/04/2020 | 09:50 AM

Netflix ya había anunciado que seguiría trabajando en nuevas producciones a pesar del confinamiento por la pandemia del Covid-19.

Para sumarse a la nueva forma de vida de gran número de personas en el mundo, detalló que está trabajando en una nueva serie llamada “Social Distance”, la que está ambientada durante la pandemia de coronavirus, que se adapta al cierre de la producción de Hollywood mediante el uso de actores en cuarentena.

La producción está Jenji Kohan, creadora de “Weeds” y “Orange Is the New Black” (una de las primeras exitosas series de producción propia de la plataforma), citó publimetro.pr.

Y según se supo, será una comedia en la que los actores se filmarán desde sus propios hogares. De hecho, los escritores ya comenzaron a trabajar en guiones, y el proceso de producción comenzará en unas pocas semanas.

A través de un comunicado, la productora explicó que "nos desafiamos a nosotros mismos para hacer algo nuevo: crear y producir virtualmente para que nuestro elenco y equipo puedan mantenerse saludables y seguros”, señaló añadiendo que “los escritores nunca se encuentran físicamente durante el proceso de escritura.

"Nuestro director, Diego Velasco, dirige nuestro talento de forma remota. Nuestra showrunner, Hilary Weisman Graham, dirige la producción desde su sala de estar. El elenco no solo actúa, sino que también se filma en casa”.

El proyecto, viene a ser una alternativa frente a la gran cantidad de películas y programas de televisión que han debido parar sus grabaciones para proteger a los actores y al equipo durante la pandemia.