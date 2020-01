New York Knicks sorprende a Miami Heat con RJ Barrett y Julius Randle a la cabeza

El ala pivote y el escolta fueron fundamentales para que los dirigidos por Mike Miller se impusieran por 124-121

Noroeste / Redacción

New York Knicks doblega a Miami Heat. (Foto: Twitter @nypost)

Los New York Knicks jugaron este domingo uno de sus mejores partidos de la temporada y vencieron al Miami Heat por 124-121, con una gran reacción en el último cuarto (40-27).

Para el Heat significó la primera ocasión en la 2019-2020 en la que pierden dos encuentros de manera consecutiva, luego de lo que había sido su reciente caída ante Brooklyn.

Los neoyorquinos quedaron con marca de 11-29 en la campaña, mientras que los de Spoelstra de 27-12.

El partido se definió recién en el último minuto, luego de que New York logre tomar la delantera con apariciones de Randle y Gibson. Miami tuvo varias chances en manos de Jimmy Butler, incluyendo un tiro libre fallado, abajo por uno y con 21 segundos en el reloj. Esta vez el escolta no estuvo preciso en la definición y los Knicks terminaron sobreviviendo, no sin antes un pequeño sobresalto final: Bam Adebayo anotó un triple con desventaja de tres, pero al revisarlo, quedó claro que su lanzamiento había sido claramente con el tiempo vencido. Alegría en el MSG.

Los Knicks entraron al último cuarto abajo por 94-84 y parecían encaminados a una nueva derrota en casa. Sin embargo, jugarían 12 de los mejores minutos de su campaña para lograr una remontada de enorme valor.

La reacción estuvo comandada por un Julius Randle decisivo (11 puntos en el periodo), quien hasta se dio el lujo de anotar su primer triple en un cuarto parcial de la 2019-2020. Randle terminó la tarde con 26 puntos y 8 rebotes, en un regreso triunfo, tras perderse los dos partidos pasados por motivos personales.

RJ Barrett también resultó fundamental en los últimos minutos, con 7 de sus 23 puntos en el cuarto. El canadiense tuvo una actuación particularmente efectiva: 7-10 de campo y 8-10 en tiros libres.

Los Knicks dieron una muestra de personalidad frente a su público, le ganaron a uno de los mejores equipos del torneo y cortaron la seguidilla de cinco reveses al hilo.

(Con información de NBA México)