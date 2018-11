New York Times elige novela del mexicano Luis Alberto Urrea entre las 100 mejores del aÃ±o

New York Times elige novela del mexicano Luis Alberto Urrea entre las 100 mejores del año

En la selección, que abarca todos los géneros, desde la biografía hasta la historia, pasando por la ficción y la poesía, también figura Mario Vargas Llosa

Noroeste / Redacción

21/11/2018 | 12:34 AM

El periódico New York Times escogió la novela The House of Broken Angels, del escritor estadounidense nacido en México Luis Alberto Urrea, como uno de los 100 libros más notables de 2018.

La selección, que abarca todos los géneros, desde la biografía hasta la historia, pasando por la ficción y la poesía, es realizada anualmente por los editores del suplemento de libros del periódico, que también han elegido como una de sus favoritas The Neighborhood, la traducción de la novela Cinco esquinas, del escritor peruano con nacionalidad española.

La novela de Urrea, que también fue finalista del premio Pulitzer, se trata de una saga familiar extensa, tierna, divertida y de gran corazón, tal y como la definen los responsables del periódico.

La catalogan como una novela mexicano-americana que también es una novela americana, en referencia al nacimiento de autor en México, con familia descendiente de aquel país, pero que ha vivido en Estados Unidos desde muy joven.

The House of Broken Angels parte de la premisa de la reunión del clan De la Cruz en San Diego para celebrar el 70 cumpleaños del patriarca, enfermo de cáncer.

Mario Vargas Llosa

The Neighborhood es la traducción publicada este año de la novela Cinco esquinas, de 2016, y trata sobre la "cruda representación de una sociedad basada en la corrupción, el hedonismo y la violencia" que se vivía en el Perú previo a la caída del ex presidente Alberto Fujimori en el año 2000, difundió ultimahora.com.

Según los editores, el relato tiene una relevancia contemporánea para muchos países, en tanto que "cuando la vida cívica se degrada, como demuestra Vargas Llosa, todo el mundo resulta afectado: los pobres y los ricos, los de clase alta y los de clase baja, la víctima y el abusador".

Entre otros de los libros recogidos en la lista está una nueva traducción de La Odisea, de Homero, a cargo de Emily Wilson; Warlight, la nueva obra de Michael Ondaatje, el autor de El paciente inglés, o la biografía de Muhammad Ali, de Jonathan Eig.