Neymar se burla de Maluma por canción 'Hawái'; tema que dedicó a su actual novia

Neymar es uno de los futbolistas más importantes del mundo deportivo. Independientemente de sus participaciones del Paris Saint Germain, recientemente se dio a conocer que el astro brasileño se ‘burló’ de Maluma por su canción Hawái que se presume fue dedicada para su ahora novia Natalia Barulich, ex pareja del cantante reguetonero.

Fue a través de un video en el que Neymar aparece con Ángel di María y Mauro Icardi, Ander Herrera y Marquinhos, en donde a todo pulmón interpretaron la canción Hawái de Maluma. Hecho que para muchos internautas fue una clara muestra de burla a la canción que le dedicó Maluma a la actual pareja de Neymar.

Y es que en el video y canción de Maluma se toca un tema de despecho y mensaje para una ex pareja que fue tóxica y que ya tiene una nueva pareja, difundió milenio.com.

Maluma cierra Instagram tras burla de Neymar

Por esta razón, los usuarios de redes sociales arremetieron contra Maluma tras resaltar el video ‘burla’ de Neymar junto a sus amigos. Además de que aseguraron que el famoso cantante cerró su cuenta de Instagram por esta razón. Aquí, algunas reacciones:

Me acabo de enterar que Neymar hizo cornudo a maluma y por eso sacó Hawái. Y encima la canta este cínico hdp. Me banco al brazuca desde hoy pic.twitter.com/qIvc070NLk

Cuando me entero que maluma le dedico hawai a su ex y que ahora su ex está con neymar y que neymar salio cantando esta canción en una historia y por eso maluma cerro Instagram pic.twitter.com/aEhiKUHs9T