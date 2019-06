NFL aprueba revisiÃ³n de interferencia de pase en 2019

El Comité de Competencia de la NFL finalizó detalles para su nueva regla el jueves que permitirá revisar las interferencias de pase, descartando algunas modificaciones que se sugirieron para así mantener lo que habían elegido los dueños en marzo.

Como resultado de esto, los entrenadores podrán retar interferencias de pase o la falta de éste hasta antes de la pausa de los dos minutos de cada mitad. Posteriormente sólo podrán los oficiales, al igual que ocurre con las otras jugadas, informó ESPN.

La regla sólo entrará en vigor para la temporada 2019 y posteriormente los dueños decidirán si lo extienden, modifican o lo eliminan para 2020.

Los miembros del comité, preocupados por las excesivas pausas que pueden existir en los últimos minutos de los partidos, por lo que sugirieron que los oficiales en el palco no pudieran detener el juego y sólo estuviera en manos de los entrenadores, pero varios rechazaron la propuesta ya que indican que eso impactaría su estrategia para los tiempos fuera. (Los retos sólo se pueden hacer si el equipo tiene al menos una pausa).

Para atender este punto, el comité ha instruido a los oficiales que tengan un “criterio más estricto” para detener los partidos a la hora de revisar las interferencias. En un video que expusieron en redes sociales, la NFL indica que debe existir “evidencia obvia y clara” para que sea válido acudir a la revisión.

