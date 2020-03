Ni el Covid-19 frena a propietarios de vehículos, en Mazatlán

Acuden cientos de ciudadanos a realizar sus pagos vehiculares a pesar de la emergencia sanitaria que vive el país por el coronavirus

Gilberto Güereña

24/03/2020 | 10:14 AM

MAZATLÁN._ A pesar de la contingencia sanitaria que vive el país tras la pandemia del Covid-19, cientos de ciudadanos acuden a la unidad administrativa a realizar sus pagos.

El llamado de las autoridades fue de no salir de sus casas y de no estar en contacto con otras personas, pero el Covid-19 no ha detenido a lo propietarios de vehículos.

Desde muy temprana hora se pudo observar a cientos de personas que ya hacían fila para poder ingresar al recinto para realizar sus trámites vehiculares.

El refrendo de placas, el pago de tenencias, calcomanías y la carta de no antecedentes penales son los principales trámites que se están realizando en la unidad administrativa.

Cabe mencionar que en las instalaciones hay gel antibacterial para que las personas que ingresan y salen puedan desinfectar sus manos y evitar más contagios, además de que muchas oficinas de encuentran cerradas en la unidad administrativa.