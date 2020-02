Ni el Presidente de la República puede sustituir un rector: Ríos Rojo

El Secretario General del Congreso y la presidenta de la Jucopo consideran que la diputada Beatriz Adriana Zárate Valenzuela desconoce sus facultades

América Armenta

CULIACÁN._ El Secretario del Congreso del Estado, José Antonio Ríos Rojo, y la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Graciela Domínguez Nava, opinaron sobre el hecho de que la Diputada Beatriz Adriana Zárate Valenzuela, de Morena, haya notificado por cuenta propia a la Rectora de la Universidad Autónoma Indígena de México que había sido destituida.

A pesar de que el punto de acuerdo, puesto en el pleno por Zárate Valenzuela el pasado 23 de enero, fue desechado en el Congreso por no ser facultad de este poder y respetar la autonomía de la UAIM, la Diputada fue directamente con la Rectora, María Guadalupe Ibarra Ceceña, pero no tiene el respaldo de autoridades en el Congreso.

“Yo me enteré por la radio hoy en la mañana, para mí fue una mañana de sorpresas”, dijo José Antonio Ríos Rojo, “ahí el problema es saber qué facultades tiene la diputada, qué puede o no puede hacer, qué es la autonomía universitaria”, agregó.

Ríos Rojo consideró que si una persona, en este caso la diputada que realizó la acción, no ha leído nada sobre autonomía, es normal que cometa este tipo de errores.

“Ni el presidente de la República puede sustituir un rector, las universidades tienen sus propios órganos de gobierno, entonces corresponde a su consejo universitario el que decide si continúa o no”, reiteró aclarando que es parte del mismo concepto de autonomía universitaria, además de no encontrarle sentido a la acción de Zárate Valenzuela.

En ese mismo sentido, Domínguez Nava declaró que es la misma diputada quien tiene que dar explicaciones.

“Ella no es autoridad legal del Congreso, de entrada lo que yo pudiera opinar es que no tiene ninguna validez ninguna notificación de esa naturaleza, porque ella no es la que tenga facultades por parte del Congreso, la única facultada para hacer notificaciones de carácter legal es la presidenta de la Mesa Directiva”, sostuvo.

La líder del Grupo Parlamentario de Morena, coincidiendo con Ríos Rojo, expresó que lamentablemente la diputada no ha tenido claro cuáles son sus funciones como diputada y creo que esa manera hay que verlo, en todo caso es la universidad la que tiene que decir algo, nosotros no tenemos en automático sanciones para cuando un diputado no tiene claro cuál es su función”.

Lo que queda claro, dijo, es que no hay procedencia legal en lo que está planteando a la UAIM.