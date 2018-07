Ni el PRI está muerto, ni se acaba mi carrera política: Irma Tirado - Noroeste

RETORNA A CURUL

Ni el PRI está muerto, ni se acaba mi carrera política: Irma Tirado

La Diputada local asegura que regresa “a dar seguimiento a más de 30 iniciativas que tiene pendientes”, y ya no buscará la presidencia de la Jucopo

José Alfredo Beltrán

Irma Tirado, ex líder de la bancada del PRI.

CULIACÁN._ Tras la derrota que sufrió el domingo 1 de julio en el Distrito 01 de Mazatlán, se reincorporó a la 62 Legislatura Irma Tirado Sandoval, quien fuera líder de la bancada del PRI.

Ya no buscará, aseguró, retomar el papel que hasta antes de solicitar licencia desempeñaba como presidenta de la Junta de Coordinación Política.

La Jucopo, máximo órgano de poder interno de la Cámara local, es ahora ocupado por Víctor Godoy Angulo.

La legisladora buscó ser Diputada federal, pero como a la mayoría de priistas, panistas e incluso independientes, el “tsunami” de Morena sepultó sus aspiraciones el pasado domingo.

La mazatleca justificó su retorno a la 62 Legislatura, a la cual le restan menos de tres meses de funciones.

“Culminado el proceso electoral, simple y sencillamente que nosotros, cada uno siente su compromiso, yo, todavía me falta por darle seguimiento a más de 30 iniciativas que tengo pendientes, vengo a terminar mi trabajo y eso es todo”, planteó.

--¿Se acaba la carrera política de Irma Tirado?

--No, no, yo nací en ella, no; este es un proceso que nos sirve a todos, incluso para los que ganaron, porque hay algunos que ni cuenta se han dado de la responsabilidad que les corresponde.

Frente a la novatez de la clase política que tomará el mando en la mayor parte del país, indicó, es donde deberán hacer presencia “quienes saben lo que es el oficio político”.

“Y con todo respeto lo digo, espero que mis palabras sean las correctas, pero creo que ahí tenemos que estar todos, incluso la prensa, los medios, tenemos un trabajo muy, muy importante qué hacer y en esto tenemos que contribuir todos;

“¿Queremos el cambio?, el cambio está entre nosotros, siempre lo supimos, no necesitábamos cambiar de siglas, pero cada quien le corresponda hacer lo que le corresponde hacer, mi trayectoria no termina, mi trayectoria no sólo puede ser la política, sino de muchas cosas”, sostuvo.

En su caso, añadió, eligió esta carrera porque su familia viene de la política.

“Mi familia es política, todo el destino de mi familia, económico, social y político, están en la política, yo no puedo quedar exenta de eso”, explicó.

--Hay quienes sostienen que ahora sí se extiende el acta de defunción del PRI, en 2018, ¿Ustedes lo ven así?

--¡Por supuesto que no! esto es como si estuvieran dando por sentado que ya ahorita todo está bien, nada más escuchen las declaraciones de los nuevos secretarios y revalúen.

El PRI, fue enfática, no está muerto.

“¡Claro que no! Eso sería como decir que México no tiene pasado, y discúlpame, pero lo tiene, a ver, todos ustedes fueron a escuelas de gobierno, la mayoría, yo fui a la escuela de Gobierno, esa las fundó mi partido; ¿quieren darle el “tachazo”? Por favor, se trata de muchas cosas que sí hizo el PRI, defiendo lo que creo y así voy a seguir hasta el final de mi vida”, aseveró la priista.

Luego del fracaso del 1 de julio para el PRI, expuso, hay muchas reflexiones que hacer.

“Es muy casual que todos (los priistas) hayamos perdido con el mismo porcentaje, se los dejo a su reflexión”, abundó.