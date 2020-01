Ni Falcon, ni Bucky, el escudo del CapitÃ¡n AmÃ©rica tendrÃ¡ un nuevo dueÃ±o en la serie de Disney+

Ni Falcon, ni Bucky, el escudo del Capitán América tendrá un nuevo dueño en la serie de Disney+

Sinembargo.MX

MADRID._ Siguen llegando nuevas imágenes de The Falcon and The Winter Soldier. Las últimas fotos del rodaje de la serie de Disney+ que ampliará el Universo Marvel están protagonizadas por Wyatt Russell como U.S. Agent, quien aparece por primera vez luciendo el escudo de Capitán América.

Avengers: Endgame concluyó con un Steve Rogers entregando su escudo a Falcon, alias de Sam Wilson, y se espera que el héroe tome el testigo en la serie Disney +. Queda por ver si el escudo en poder de U.S. Agent es el que usará Cap o si se ha creado otro para este nuevo personaje.

El traje es rojo y azul en lugar de negro como en los cómics, pero conserva algunas características clave como las rayas en el pecho y la estrella en la esquina superior izquierda. Además, el casco que luce Russell ha cambiado respecto al que tenía Steve Rogers por un logotipo en forma de estrella blanca.

John Walker, nombre real de U.S. Agent, debutó en el universo de cómics Marvel como Super-Patriot. Más tarde asumió el rol de Capitán América después de que Rogers renunciara a su papel en los años 80. Sin embargo, Walker demostró ser demasiado inestable para ser el nuevo Vengador y Rogers recuperó su identidad. Así es como Walker posteriormente creó su álter ego U.S. Agent.

La serie de televisión sigue a Sam Wilson, encarnado por Anthony Mackie y Bucky Barnes, interpretado por Sebastian Stan, inmediatamente después de los eventos de Avengers: Endgame. Tanto Daniel Brühl como Emily VanCamp, que aparecieron en películas anteriores, volverán para dar vida a Zemo y Sharon Carter respectivamente.

The Falcon and the Winter Soldier, que está dirigida por Kari Skogland, contará con seis episodios que se estrenarán este año en Disney+.