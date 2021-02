Ni gel, ni temperatura, ni distancia: funcionarios entran a un Centro de Salud sin cumplir protocolos sanitarios

Netzahualcóyotl Ceballos

CONCORDIA._ Funcionarios de los tres niveles de Gobierno, entre ellos el Secretario de Salud en Sinaloa, Efrén Encinas Torres, entraron a un Centro de Salud este jueves sin realizar los protocolos contra la propagación del Covid-19.

Como parte de una gira de trabajo por el sur del estado, la comitiva de servidores públicos visitó el Centro de Salud de Concordia para evaluar su infraestructura, pero al entrar ninguno de ellos se colocó gel antibacterial, no se les tomó la temperatura ni se guardó distancia entre ellos mientras recorrían las instalaciones; lo que sí llevaron consigo eran cubrebocas.

Y eso que el gel estaba a la entrada del Centro de Salud.

Esto, a pesar del discurso recurrente de los tres niveles de Gobierno de practicar los protocolos de sanidad.

Además de Encinas Torres, la comitiva estaba compuesta por el Alcalde de Concordia, José Felipe Garzón López, quien ya enfermó de coronavirus; funcionarios federales del Instituto de Salud para el Binestar, y funcionarios del Centro de Salud que los acompañaban.

-- Secretario, ahorita que entraron aquí al módulo, ninguno se puso gel, a ninguno le tomaron la temperatura y la distancia pues no se guardó. ¿Por qué?, se le preguntó a Encinas Torres.

"Bueno, es una pregunta interesante y los veo que tampoco ustedes traen gel ni nada", dijo a los reporteros de Noroeste.

-- Yo sí me puse gel.

"Ah, bueno, yo también".

-- Yo no lo vi que se pusiera gel.

"Ah bueno, porque bajamos de la camioneta, pero todos lo traemos".

-- No se les tomó la temperatura cuando entraron, tampoco.

"Ahorita venimos nosotros y traemos nuestro gel, y traemos así como tú, mira, aquí está", contestó sacando un frasco.

-- ¿Y lo de la distancia, Secretario?

"Pues mira, haste un lado, hazte para atrás, a metro y medio por favor para que no vayas a...".

-- Ustedes tampoco la guardaban aquí adentro.

"No, mira, yo creo que hay que ser acertivos, si nos cuidamos, yo no estoy enfermo, ni tú estás enfermo, aparentemente, si estamos enfermos lo que tenemos que hacer es no salir, cuidarte en casa y atenderte. Yo, responsablemente estoy cuidando, soy un un hombre sano y por eso ando trabajando en actividades esenciales".