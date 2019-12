Ni la CMIC u otra organizaciÃ³n puede acusarnos de que hay corrupciÃ³n: Estrada Ferreiro

En gasto de obra pública

Ni la CMIC u otra organización puede acusarnos de que hay corrupción: Estrada Ferreiro

El Alcalde de Culiacán refutó a Alfonso Torres Galicia, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción Zona Centro donde acusó a la Comuna de pagar bacheo más caro y mal hecho, además de que había discrecionalidad en el gasto de los recursos

Antonio Olazábal

CULIACÁN.- Ni la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción u otra organización puede acusar de que en el Ayuntamiento de Culiacán hay corrupción, afirmó Jesús Estrada Ferreiro, Alcalde de Culiacán.

El pasado viernes Alfonso Torres Galicia, presidente de la Cámara Nacional de la Industria y la Construcción Zona Centro acusó ante los medios de comunicación que la administración que preside Estrada Ferreiro estaba gastando discrecionalmente los recursos destinados a obra pública, sobre todo de bacheo, pavimentación y reencarpetado de calles, además criticó las pocas obras realizadas en la capital del Estado.

Ante esos señalamientos, el morenista dijo que no han licitado ni contratado empresas para realizar trabajos de bacheo en Culiacán por los pocos recursos que se tienen para obra pública, además negó que el Ayuntamiento esté gastando más realizando trabajos de rehabilitación de calles a que si lo hiciera la iniciativa privada.

"No tenemos recursos y lo poco que tenemos lo tenemos que aprovechar nosotros, o sea nos cuesta más barato obviamente", señaló.

--Él (Alfonso Torres) habla de que es más caro.

"No, si fuera más caro no lo haríamos, tenemos personal, no pagamos mano de obra, tenemos máquina para hacerlo, quizá hay una máquina rentada que es la que tira las carpetas de asfalto, pero el resto del equipo es nuestro", argumentó.

Estrada Ferreiro negó que su administración sea opaca o no dé información sobre cómo gasta los recursos en obra pública, y afirmó que nadie, ni la CMIC, puede señalarlos de corrupción.

"Completamente (hay transparencia), ninguna persona de la CMIC, de ninguna otra organización de constructores puede acusarnos o señalarnos de que hay corrupción, a ninguno le he pedido un sólo peso, y quien lo diga miente", aseveró.

El primer Edil Recalcó que los trabajos se están realizando bien, de la mejor calidad para rehabilitar las calles, negó que haya deficiencias en los trabajos y sostuvo que el que el Ayuntamiento se esté encargando del bacheo y reencarpetado de calles, elimina cualquier indicio de corrupción que el licitar los trabajos a un empresario.

"Completamente (es trabajo de calidad y más barato) , ¿cuál sería el negocio de hacerlo nosotros, por lo lícito, si nos estamos ahorrando dinero, quizás si se lo damos a ellos, si habría alguna duda respecto del por qué se lo dimos a tal o cual contratista de la CMIC", mencionó.

--¿La ciudadanía puede estar tranquila de que se están usando bien estos recursos?

"Completamente, ¿qué más prueba quieren? El año pasado no teníamos para pagar aguinaldos, pedimos 100 millones prestados, ya los pagamos, pero además de eso, tenemos 320 millones para pagar aguinaldo, las dos quincenas y prima vacacional, esa es más que transparencia, pruebas de la eficiencia administrativa y la honestidad en la que nos hemos desempeñado"