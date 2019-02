Ni la cultura se salvÃ³ con PeÃ±a: La ASF halla posible desfalco al erario por 163.1 millones en 2017

Ni la cultura se salvó con Peña: La ASF halla posible desfalco al erario por 163.1 millones en 2017

La Auditoría Superior de la Federación detectó diversas irregularidades en proyectos de la Secretaría de Cultura en 2017; en la dependencia del Gobierno de Enrique Peña Nieto, la revisión de la Cuenta Pública de ese año arrojó un probable daño a la hacienda pública por 163 millones 182 mil 581.65 pesos de los recursos otorgados para la realización de 66 proyectos culturales, de los que no se presentaron evidencias documentales que acrediten su ejecución.

Ciudad de México, 26 de febrero (SinEmbargo).– La Secretaría de Cultura del Gobierno de Enrique Peña Nieto incumplió con las disposiciones legales y normativas del programa presupuestario R070 “Programas de Cultura en las Entidades Federativas“ que serviría para la promoción, difusión, fomento y desarrollo de las expresiones culturales y artísticas en el país, determinó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En la revisión de la Tercera Entrega de la Cuenta Pública 2017, el organismo detectó diversas irregularidades en la ejecución de 34 proyectos apoyados de ese programa con un monto total de 114 millones 740 mil pesos, entre los que se encuentran las siguientes: eventos culturales no realizados o no realizados conforme al proyecto autorizado; cotizaciones presumiblemente falsas o alteradas; bienes no adquiridos o adquiridos en menor cantidad que la autorizada; precios de bienes y servicios superiores a los del mercado; un proyecto inconcluso; pagos en exceso; firmas aparentemente apócrifas estampadas en documentos oficiales; 2 beneficiarios que realizaron actividades de autobeneficio; transferencias de recursos a cuentas bancarias de tres asociados de dos beneficiarios provenientes de sus propios proveedores; evidencia fotográfica que no corresponde a los proyectos apoyados de dos beneficiarios.

También halló proveedores no localizados, uno de los cuales con domicilio inexistente y clasificado por el Servicio de Administración Tributaria como empresa que factura operaciones simuladas; restauración de monumentos históricos sin contar con la validación o visto bueno del INAH, todo ello por un monto de 63 millones 485 mil pesos.

Asimismo, de otros 274 proyectos revisados por 789 millones 238 mil pesos, en 71 no se contaba con la documentación comprobatoria de la aplicación de 180 millones 283.1 miles de pesos, de los que con motivo de la observación se recuperaron y reintegraron a la Tesorería de la Federación 17 millones 100.5 miles de pesos.

La Auditoría Superior presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 163 millones 182 mil 581.65 pesos por los recursos otorgados para la realización de 66 proyectos culturales de los cuales no se presentó evidencia documental que acredite su ejecución.

De este monto, 109 millones 856 mil 623 pesos corresponden al total observado de 50 proyectos gubernamentales que no fueron comprobados y 14 millones 81 mil 138.65 pesos a 2 proyectos que reintegraron parcialmente 918 millones 861 mil 35 pesos, además de 39 millones 244 mil 820 pesos correspondiente a 14 proyectos no gubernamentales.

La Secretaría de Cultura se creó el 18 de diciembre del 2015 cuando entró en vigor la iniciativa del ex Presidente Enrique Peña Nieto para otorgarle más atribuciones en materia de promoción y de difusión de la cultura y el arte, que anteriormente eran parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Su precedente fue el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), un órgano administrativo desconcentrado de la SEP, creado en 1988 durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

Actualmente, la Secretaría de Cultura es dirigida por Alejandra Frausto Guerrero, pero en 2017, año de la revisión de la Auditoría Superior, la titular de la dependencia era María Cristina García Cepeda.