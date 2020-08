Ni la televisión, ni el internet o los padres pueden sustituir a los maestros en la enseñanza: Sociólogo

Para Tomás Guevara Martínez no hay condiciones para que las clases a distancia funcionen, ya que hay pobreza en muchos hogares en el Estado para tener aparatos digitales, además los padres tienen que trabajar y no tienen posibilidad de ayudar a sus hijos como lo haría un docente

Antonio Olazábal

Ni el internet, la televisión o los padres pueden sustituir a los maestros en el ciclo escolar a distancia que comenzará el próximo 24 de agosto, afirmó Tomás Guevara Martínez, sociólogo de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

El catedrático de la UAS sostuvo que en Sinaloa no hay condiciones para una óptima impartición de clases a distancia, hay familias que no cuentan con acceso a internet, o que los padres no cuentan con los conocimientos para ayudar a sus hijos con las materias que estén cursando, es por ello que el nivel de aprendizaje en los pequeños puede ser muy bajo.

"Hay zonas del Estado donde no hay internet, no hay señal, qué va a pasar con los niños de ahí, qué se va a hacer con lo de la televisión, la televisión no puede sustituir al maestro o a la maestra, de la misma forma que el papá o la mamá tampoco pueden hacerlo", sostuvo.

"Impacta negativamente en los niños, en primer lugar la eficiencia de los padres para poder atender y hacer la función del maestro con sus hijos en casa, eso es muy difícil, porque hay que recordar que hay muchas madres de familia que trabajan y que están yendo a trabajar".

Guevara Martínez subrayó que hay familias que no pueden poner internet en sus hogares, ya sea por el costo, porque no hay red u otro motivo que los atañe, y no ve que la televisión pueda cumplir el papel de enseñar correctamente a los niños.

"Hay familias que no tienen 350 pesos para pagar internet, que además hay que pagar instalación y eso, hay familias que no tienen manera de hacer esto, que a duras penas tienen para poder comer y no van a poder destinar dinero para esto y luego agrégale que hay familias que tienen hasta tres o cuatro hijos y que todos están en edad escolar, y que todos ocupan acceder a las redes para poder llevar sus materias, ¿cómo le van a hacer si tienen una computadora o sin tener ninguna", mencionó.

El sociólogo indicó que toda la responsabilidad de la enseñanza está cayendo en los padres de familia, pero muchos de ellos no tienen las aptitudes necesarias para ayudar a sus hijos académicamente; además que hay casos como las mamás solteras, que realmente les es muy complicado cumplir con el papel de maestra a un nivel tan profundo, como lo requieren las clases a distancia.

"Para ellas esto es muy difícil (madres solteras), además otra cosa, la escolaridad de las mamás y de los papás, para lo que los hijos ven ahora en las escuelas no necesariamente están en el dominio del conocimiento de los padres y de las madres, en este tipo de estrategias pareciera que se está dejando caer sobre los padres", lamentó.