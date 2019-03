Ni modo, no habrÃ¡ concierto de Pancho Barraza en el Teodoro Mariscal

Ni modo, no habrá concierto de Pancho Barraza en el Teodoro Mariscal

El Químico Benítez dice que no se llegó a un acuerdo con el cantante para modificar la fecha del espectáculo

Noroeste / Redacción

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres confirmó esta mañana que el concierto de Pancho Barraza, programado para el 6 de abril en el estadio "Teodoro Mariscal", no se realizará porque no se cumplió con los trámites ante Oficialía Mayor y Protección Civil.

"El Químico" explicó que al no cumplir con la normatividad y publicitar el evento antes de tener el permiso, se ofreció al cantante cambiar de fecha el evento y proceder conforme a los reglamentos, sin embargo, por la agenda de Pancho Barraza, ésta opción no fue posible.

“Lo platiqué con Pancho, le dije que para empezar no es cosa personal, yo soy su fan por muchos años, estoy orgulloso de todos los cantantes y músicos mazatlecos (…) pero hay que cumplir con la normatividad, entonces llegamos al punto de que le dije ‘Hazlo en otra fecha con mucho gusto, no solo lo aprobamos te ayudo a promoverlo’ (…) sin embargo, gracias al buen momento que está pasando Pancho tiene todo el año agendado (…) quedamos en que íbamos a pensar si había una forma de resolverlo, pero ya lo analizamos y no va a ser posible darle el permiso ese día”, señaló.

Agregó que el evento se sigue promocionando de manera irregular y será Oficialía Mayor la instancia que actúe para sancionar a la empresa promotora, todo con el fin de que a partir de esta administración las cosas en materia de permisos para eventos y espectáculos se hagan conforme a la normatividad del Municipio.

“Lamentablemente contratan y hacen convenios con empresas que están acostumbradas a los moches y acostumbradas a que les recibieran los moches y no previeron este tipo de temas (…) están confirmando la ilegalidad de la que hemos hablado, porque sin tener permisos se insiste en el mismo tema, entonces si no cambiamos ahorita, no cambiamos nunca, yo les aseguro que los próximos eventos van a ser como debe ser, cumplir con la ley no y va a haber problema”, aseguró.

Va La Kermés, si cambia de fecha

En el tema de La Kermés MX, dijo que se le propuso a los organizadores cambiar de fecha, pues en Semana Santa no pueden autorizarse más eventos masivos ante la falta de elementos suficientes para resguardar la ciudad.

“Es complicado Mazatlán por la Semana Santa, son eventos que pudieran hacerse en el mismo lugar prácticamente, no hay capacidad para resguardar la ciudad y menos en esos días con dos eventos de esa magnitud, entonces no queremos ser irresponsables, lo que les propusimos es cámbienlo a semana de Pascua (…) o a otra semana y con mucho gusto les damos las facilidades, no se trata de entorpecer lo que se quiere hacer, se trata de que se haga en orden”, aseveró.