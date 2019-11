Ni protagonismos ni beneficios personales, hay lealtad y respeto al Presidente, confirma Sedena

El General Luis Cresencio Sandoval destacó que en la dependencia se ciñen al valor de la lealtad y a la Carta Magna, por lo que pidió a sus integrantes actuar con honor y respeto a los derechos humanos

Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), aseguró esta mañana que los militares no buscan “beneficios personales ni protagonismos”, y dijo al Presidente Andrés Manuel López Obrador que respaldan “su proyecto de Gobierno con lealtad, profesionalismo y honestidad”.

“Respaldamos su proyecto de Gobierno con lealtad, profesionalismo y honestidad. Somos leales y guardamos profundo respeto a la institución Presidencial a la que usted fue elegido en un proceso democrático y transparente. Le refrendamos el compromiso de ser siempre leales“, dijo durante la entrega de ascensos a las Fuerzas Armadas.

Desde Palacio Nacional, el General destacó que en la dependencia se ciñen al valor de la lealtad y a la Carta Magna, por lo que pidió a sus integrantes actuar con honor y respeto a los derechos humanos.

“Reitero que las Fuerzas Armadas seguirán sirviendo con lealtad a México, a sus instituciones y a nuestro Comandante Supremo”, indicó.

Asimismo, el funcionario precisó que a lo largo del nuevo Gobierno federal se les han encomendado nuevas tareas, de las cuales, afirmó, el Presidente puede tener la seguridad “de que los soldados y marinos nos sentimos orgullosos y honrados que así sea, y las hacemos porque sabemos que esos esfuerzos están encaminados a la gran transformación de México que usted dirige”.

NO HAY CONDICIONES PARA UN GOLPE DE ESTADO: AMLO

El 4 de noviembre pasado, Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, dijo en su conferencia mañanera que no existían condiciones para un golpe de Estado en México, pero censuró al General Carlos Demetrio Gaytán Ochoa por lo dicho en un encuentro con militares.

“Creo que es importante la claridad. Al pan, pan y al vino, vino. Hay que tener mucha claridad y por eso lo de mi mensaje. Para que nadie esté pensando que hay condiciones para dar un golpe de Estado. No existen condiciones. Eso es lo que digo. No hay esas condiciones, para que no se caiga en esa tentación”, aseguró.

López Obrador escribió dos días antes, el sábado 2 de noviembre, en su cuenta de Twitter: “Qué equivocados están los conservadores y sus halcones! Pudieron cometer la felonía de derrocar y asesinar a Madero porque este hombre bueno, Apóstol de la Democracia, no supo, o las circunstancias no se lo permitieron, apoyarse en una base social que lo protegiera y respaldara. Ahora es distinto. Aunque son otras realidades y no debe caerse en la simplicidad de las comparaciones, la transformación que encabezo cuenta con el respaldo de una mayoría libre y consciente, justa y amante de la legalidad y de la paz, que no permitiría otro golpe de Estado”.

Sin embargo, el mandatario explicó: “Surge esto también porque la declaración del General es imprudente. Tiene todo su derecho a expresarse, a manifestarse, pero si leen ustedes el texto, hay una actitud poco mesurada. Recuerdo algo que dice ‘hay una ideología dominante, que no mayoritaria’, un lenguaje bastante conservador y estamos enfrentando eso también con la transformación”.

“Es que lo de Culiacán sacó a flote muchas cosas, por eso algunos se enojaron cuando dije que se había mostrado el cobre, pero permitió poner en la superficie muchas cosas. Imagínense diciendo que había que atrincherarse en Culiacán, y que a sangre y fuego había que hacer valer la ley, y que nos faltaron pantalones, y eso entendido o interpretado como una ofensa al Ejército”, agregó.

“¿Por qué sale todo esto? Porque hay una nueva política. Anteriormente se apostó a la aniquilación del contrario y eso no va a volver a suceder y esa mentalidad se estableció en ciertos sectores, muy conservadores, autoritarios. Entonces cambiar eso por el respeto a los derechos humanos, por cuidar la vida lleva tiempo. Es un proceso”, señaló el Presidente.

Dijo que “afortunadamente la mayoría de la gente nos está apoyando, nos está respaldando y cuando hablo de la mayoría de México, desde luego hablo de los soldados, sin embargo, se crió ese pensamiento autoritario, reaccionario, arriba, de los que daban las órdenes. No de los que iban al terreno. Ayer mismo también dije que no había nada qué temer. Y no es un reproche a los medios, no es un cuestionamiento, ni siquiera una censura, es que ya nos ubiquemos de que hay otra realidad y hay algunos que no quieren entender. Hay otros que no se dan cuenta”.

El viernes, Gustavo Castillo García y Eduardo Murillo, periodistas de La Jornada, escribieron: “Todos los asistentes, altos mandos del Ejército y la Fuerza Aérea, en funciones y en situación de retiro, se pusieron de pie y aplaudieron al General Carlos Demetrio Gaytán Ochoa cuando concluyó la participación para la cual fue elegido y dio lectura al discurso consensuado con los militares asistentes y en el cual señaló en México la sociedad ‘está polarizada políticamente porque la ideología dominante, que no mayoritaria’, se basa en corrientes ‘pretendidamente de izquierda’”.

“Todos fueron convocados al desayuno con el Secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval González, que se realizó cinco días después de la fallida misión en Culiacán, Sinaloa, en el que se pretendió capturar a Ovidio Guzmán López. Asistentes al encuentro revelaron que el desayuno fue convocado desde el 12 de octubre, y los partícipes fueron en su mayoría integrantes de la Asociación de Graduados del Heroico Colegio Militar y del Colegio de la Defensa, quienes avalaron el texto que leyó Gaytán Ochoa, ‘por formar parte de una institución que sirve a México y atiende las órdenes del Comandante Supremo, y que sirven como asesores de los titulares de la Sedena para que la experiencia sea útil a las mejores causas para los mexicanos’”, escribieron.