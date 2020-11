Ni SEPyC ni Mejía López se plantean investigar el sondeo telefónico

'No tiene necesariamente qué ver con el tema de la Secretaría, es un tema personal en mi caso", explicó el titular de la SEPyC en Sinaloa respecto al sondeo que se realiza a la población en la entidad

Belem Angulo

Aunque se desconoce quién organiza el sondeo telefónico que se ha realizado la reciente semana a sinaloenses, invitándolos a evaluar al sistema educativo encabezado por el Secretario de Educación estatal Juan Alfonso Mejía López, ni la dependencia, ni el propio titular se han planteado denunciar o investigar la situación.

"No tiene necesariamente qué ver con el tema de la Secretaría, es un tema personal en mi caso", explicó el titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa a la pregunta expresa sobre si la dependencia realizaría una investigación.

Agregó que tampoco se ha planteado denunciar el ejercicio, a pesar de estar involucrado directamente.

"Hasta el momento no lo he considerado", dijo.

En días pasados, Mejía López negó estar detrás de las llamadas telefónicas.

"Me deslindo completamente, completamente. No solamente la Secretaría (de educación estatal), sino solamente en lo personal no sé de qué se trata, me han comentado pero me deslindo”, declaró.

LA ENCUESTA

La encuesta telefónica proviene de un número telefónico con lada de Culiacán: 66 75 10 03 25

"Una encuesta de opinión sobre los servicios educativos que en el estado de Sinaloa encabeza Juan Alfonso Mejía López. La encuesta es completamente anónima y su número ha sido marcado aleatoriamente”, se presenta una grabación con voz femenina.

En ella se dictan tres incisos, los cuales hay que seleccionar. Todos los enunciados son favorables al calificar el trabajo de la SEPyC y del titular de la dependencia, y no existe lugar a otras opciones.

“¿Considera que los servicios educativos en Sinaloa son adecuados?, Marque 1. ¿Considera que las clases en línea han ayudado a que sus hijos aprendan?, Marque 2. ¿Considera que los maestros han cumplido con su trabajo a distancia? Marque 3”, solicita la voz.