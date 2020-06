Ni un empleado del Ayuntamiento debe faltar a trabajar, salvo que compruebe enfermedades crÃ³nicas: Alcalde de CuliacÃ¡n

Ni un empleado del Ayuntamiento debe faltar a trabajar, salvo que compruebe enfermedades crónicas: Alcalde de Culiacán

Pese a que Culiacán aún se encuentra en rojo debido a la pandemia de Covid-19, Jesús Estrada Ferreiro sostuvo que todos los trabajadores del Ayuntamiento deben volver a sus puestos de trabajo, si no, se les puede dar de baja de manera definitiva

Antonio Olazábal

Ni un empleado debe faltar a trabajar en el Ayuntamiento de Culiacán, salvo que compruebe que tiene alguna enfermedad, como lo es diabetes, cáncer o hipertensión, afirmó Jesús Estrada Ferreiro.

El primer Edil compartió que hay personal que tienen miedo de regresar a trabajar debido a la pandemia de Covid-19, sin embargo para Estrada Ferreiro, ese no es motivo para seguir ausentándose al trabajo, no se les puede pagar, si no están laborando, afirmó.

Detalló que si todos los empleados cumplen con las medidas que dicta las autoridades sanitarias se disminuye la posibilidad de enfermarse y que quien no quiera ir a trabajar, se le dará de baja.

"Ya (deben de ir todos a trabajo presencial), hay unos que se resisten en ir a trabajar, argumentando que tienen miedo, a ver, una persona no está en el grupo de riesgo que marca la recomendación del sector sanitario, tiene que trabajar y si no trabaja, simplemente se le da de baja", sentenció.

"Por qué, porque si no es adulto mayor, si no tiene diabetes, no tiene cáncer, azúcar, tiene que hacerlo ¿qué quiere, que le paguemos sin trabajar? Cuando la actividad que va desempeñar es importante para el Gobierno y para la sociedad", subrayó.

El morenista explicó que es necesario que las personas que padezcan de alguna enfermedad crónica, que los haga vulnerables si contraen el virus, lleven una constancia médica que pruebe que corren peligro si se presentan a sus puestos de trabajo.

"Tienen que llevar una constancia cualquiera, si la constancia de diabetes es de hace cuatro años, esa vale, por que la diabetes no se quita, o si tiene cáncer, desde hace tres años, se lo valemos también, lo que queremos es la certeza de que la persona está impedida para trabajar o no", mencionó.

Estrada Ferreiro sostuvo que son minoría las personas que no quieren volver a trabajar, mismas que argumentan miedo, pero este temor es algo que tiene toda la población, solo queda cuidarse, detalló.

"No hay mucha renuencia, hay poca, pero dentro de las pocas están abusando de su situación, o sea, no me digan que porque tienen miedo de contagiarse, todos tenemos miedo, pero hay que cuidarnos".