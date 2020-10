Ni un quinto indebido saqué del gobierno de Fox: Durazo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana responde al ex Presidente, quien lo cuestionó por buscar la Gubernatura de Sonora

Noroeste / Redacción

22/10/2020 | 09:18 AM

Alfonso Durazo Montaño, quien será titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) hasta el 31 de octubre, respondió al ex Presidente Vicente Fox Quesada, después de que este último criticara su renuncia al Gobierno federal para buscar la Gubernatura de Sonora por Morena.

A través de su cuenta de Twitter, el todavía funcionario federal rechazó las acusaciones del ex mandatario nacional, de quien fue su secretario particular, asegurando que no ha tomado dinero de ningún gobierno.

"Nada de rata. Ni un solo quinto indebido saqué de su gobierno ni de ningún otro. Nunca le he contestado nada al ex Presidente @VicenteFox, porque se ha convertido en una pena para él mismo y para el País. Sin embargo, hoy le digo: Nada de rata. Ni un solo quinto indebido saqué de su gobierno ni de ningún otro", afirmó Durazo Montaño en un par de tuits.

En un segundo mensaje, el político sonorense aseguró que, a la llegada de Fox Quesada a la Presidencia de la República, México ocupaba el lugar 53 en el ranking mundial de corrupción y el guanajuatense lo dejó en el sitio 70.

"En ese gobierno de ratas generalizadas fui la excepción. Que no se le olvide que para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. Desde aquí lo saludo respetuosamente", escribió Durazo Montaño.

Ayer miércoles el ex Presidente Fox Quesada criticó a Durazo Montaño asegurando que "las ratas son las primera que saltan cuando se hunde el barco" y que el último informe de seguridad del todavía titular de la SSPC tuvo "cero resultados".

"Pobre Sonora, sin pedirlo te lo endilgaron!! Ahora vamos todos juntos en el equipo 'SI POR MX'. AHORA DIGAMOS SI POR SONORA y rechacemos al inútil y descalificado Alfonso. SONORA. Durazo da su último informe de seguridad en Mañanera con cero resultados (sic)", tuiteó Fox Quesada.