Ni un trabajador del Ayuntamiento de CuliacÃ¡n debe emitir multas por violar medidas en negocios por Covid-19: Alcalde

Ni un trabajador del Ayuntamiento de Culiacán debe emitir multas por violar medidas en negocios por Covid-19: Alcalde

Jesús Estrada Ferreiro pidió a los empresarios que si algún empleado de Inspección y Vigilancia u otra dependencia Municipal quiere multarlos, se comuniquen a la Comuna para denunciarlo

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Ni un trabajador del Ayuntamiento debe emitir multas por falta de medidas en negocios por Covid-19, afirmó Jesús Estrada Ferreiro.

El Presidente Municipal explicó que a nadie se le va a multar por carecer de las medidas de higiene y sanitarias que propone la Secretaría de Salud, ni tampoco los negocios que abran y aún no esté permitido hacerlo.

El primer Edil detalló que si alguien no cumple con estas medidas, y no respeta el semáforo que se emite desde la Federación para Sinaloa, se procede directamente a cerrar el negocio, no se multará a nadie por desobedecer dichas disposiciones, pero si son reincidentes, o no quieren cerrar su establecimiento, se puede llegar al cierre del local de manera definitiva.

"No hay multas para nadie, pero tampoco queremos ser permisivos, se le ha pedido a la gente que cierre, si la gente no lo entiende de forma acomedida, respetuosamente y se le explica el por qué, pues se les va a clausurar definitivamente", sostuvo.

"Ahorita lo que necesitamos es que se organice esto que estamos proponiendo (medidas en restaurantes y comercios para evitar la propagación del Covid-19), se inicien las campañas, que puede ser el día de mañana o pasado, en cualquier momento que diga el Consejo de Salud", añadió.

El Alcalde llamó a denunciar al personal del Ayuntamiento que les pida dinero para poder seguir operando, ya que nadie está facultado para realizar ese tipo de cobros durante la pandemia, la instrucción es que si no cumplen con las medidas, se cierre directamente el negocio.

"Que se comuniquen directamente con quien corresponda en el Ayuntamiento, y que lo publiquen si quieren, si alguien está pidiendo dinero vamos a actuar", afirmó.