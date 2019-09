Ni una víctima más por socavones, exigen ciudadanos en Ahome

Gastélum Romo fue insistente al señalar que el movimiento no tiene tintes políticos, indicó que la convocatoria se hizo a través de redes sociales y asistieron vecinos de nueve colonias de Los Mochis.

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ Un grupo de ciudadanos se plantó este miércoles en el Palacio Municipal de Ahome, para exigir que se atienda la problemática de los socavones y evitar otra tragedia.

Elizabeth Gastélum Romo, que se presentó como vocera del movimiento denominado 'Ni una víctima más', lamentó las tragedias del niño Roberto Emiliano, que salió de su casa el 8 de diciembre para vender arrayanes y falleció al caer en un socavón, y Rodrigo, el trabajador de PASA que murió este fin de semana cuando el camión recolector en el que trabajaba cayó en un socavón y lo aplastó.

"Ya no queremos otra madre de familia sufriendo. Me aterra simplemente pensar que el siguiente pudiera ser alguno de mis hijos, verlo salir y ya no verlo volver, me aterra muchísimo esa idea. El año pasado la ciudad fue declarada zona de desastre, y sinceramente no se ha visto cambio, hasta ahora no se han visto mejoras. Cuando se declara zona de desastre a una ciudad se vienen fondos para cubrir eso, y aquí las calles siguieron igual", externó.

"Estamos exigiendo que nos den la cara tanto el Presidente Municipal como el señor Gobernador, para hacer compromisos, pero con tiempo y fecha, y vamos a estar nosotros ahí supervisando para que lo hagan, y para que lo hagan bien, porque han estado rellenando los baches pero con mala calidad, porque con una lluvia o el paso de los carros se vuelven a hacer peor. ¡Ya estamos cansados, estamos molestos!", agregó.

La madre de familia fue insistente al señalar que el movimiento no tiene tintes políticos, e instó a los ciudadanos a llevar las protestas de redes sociales a las calles.

Asimismo, los invitó a ser 'monitores urbanos', y reportar los baches y socavones que encuentren en sus rutas diarias, a la página de Facebook 'Campaña anti socavones y baches' o al grupo 'Campaña anti baches Los Mochis'.

A la manifestación se unieron los integrantes de la asociación civil Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia de Sinaloa, y su presidente, Guillermo Padilla Montiel, señaló que desde el 5 de noviembre se entregó a las autoridades un Plan Maestro de Drenaje Pluvial, que contemplaba acciones a corto, mediano y largo plazo para atender los daños en la red de drenaje ocasionados por las inundaciones que dejó la tormenta tropical 19-E.

Expuso que uno de los puntos de riesgo señalados en ese estudio era el sitio donde ocurrió el accidente del trabajador de PASA.

"Sin embargo, no se ha hecho nada de ese proyecto, y ya vamos para once meses. ¿Cuántos decesos más quieren?, ¿cuántos? Creo que ya estamos en un punto en el que tenemos que decir ¡ya basta!, ya no queremos esto", exclamó.

Como el Alcalde Manuel Guillermo Chapman y sus principales colaboradores viajaron a la ciudad de Guasave para participar en el primer Informe Legislativo del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de Sinaloa, los manifestantes fueron atendidos por el jefe de Despacho de Presidencia, Enrique Plascencia, y el director general de Obras y Servicios Públicos, José Carlos Grandío.

Padilla Montiel les reclamó que hayan omitido el Plan Maestro de Drenaje Pluvial, señaló que las fugas de agua que surgieron hace un año se convirtieron en socavones por falta de atención, y cuestionó la existencia de un proyecto gubernamental para atender la problemática.

Asimismo, dijo tener documentos donde el gerente de la Junta de Agua Potable reconoce haber sido rebasado por el problema de los socavones, y acusó que mientras las autoridades presumen que han invertido el 20 por ciento de los 570 millones de pesos anunciados para atender esta problemática en el municipio, se observa que la inversión sólo va al 10 por ciento.

El director de Obras Públicas, Rael Rivera Castro, entró al quite para señalar que la situación sí ha rebasado económicamente a la Japama, y por ello se han hecho convenios para redirigirle 190 millones de pesos, que se han aplicado en los puntos de mayor riesgo.

También se apareció el regidor panista Alfonso Pinto Galicia, quien prometió a los manifestantes que todo el Cuerpo de Regidores se reuniría con la titular de la Tesorería Municipal para buscar la manera de obtener recursos extraordinarios y que se reparen todos los socavones.

Finalmente, una comitiva se reunió en privado con Enrique Plasencia, donde se acordó programar otra reunión para la tarde de este jueves o para el viernes, en la que podría estar el Alcalde Chapman, para definir las acciones inmediatas a realizar.

"Vamos a dar un plazo de tolerancia, de acuerdo al convenio que hagamos, porque sabemos que a lo mejor llueve o hay inclemencias del tiempo y no se puede echar cemento o cosas así, pero si después de ese plazo de tolerancia no vemos que se actúe, ellos ya saben que vamos a volver", sentenció Elizabeth Gastélum.