Nick Kyrgios arremete con sarcasmo contra el Abierto de Estados Unidos

El tenista australiano destaca un tuit donde irónicamente comentan: Lo hicimos América. Hemos aplanado la curva

Noroeste / Redacción

27/06/2020 | 11:56 AM

MELBOURNE._ El tenista australiano Nick Kyrgios no quita el dedo del renglón y reiteró su preocupación por la celebración del Abierto de Estados Unidos cuando la crisis sanitaria provocada por el coronavirus aún no está sanada.

El actual número 40 del mundo destacó un tuit, donde irónicamente comentan: "Lo hicimos América. Hemos aplanado la curva", siendo que la gráfica aún refleja un alto número de contagiados.

Kyrgios posteó al US Open y un emoji de lamentación, debido a la decisión de programar una mini gira y el Grand Slam estadounidense a partir del 14 de agosto. El polémico jugador "aussie" ha sido uno de los más, por no decir el principal, crítico por la reprogramación del calendario cuando aún no se logra controlar la pandemia, sobre todo en Estados Unidos.

En estos momentos Estados Unidos rompió su récord diario de contagios de Covid-19 con 45 mil 330, lo que eleva los casos confirmados en el país más golpeado del mundo por la pandemia a 2 millones 462 mil 57, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins, y con 124 mil 978 muertos.

Los intereses económicos, al igual que en muchos otros deportes, parecen ser fundamentales para el reinicio de las actividades. Aunque no fue el único que se pronunció en contra de la decisión tomada por las autoridades del "deporte blanco", sí es el que más fuerte se ha manifestado, aprovechando la serie de contagiados que arrojó el "Adria Tour" para respaldar su postura.

(Con información de Tennis World)