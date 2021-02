TENIS

Nick Kyrgios criticó a Novak Djokovic en Abierto de Australia

En el Abierto de Australia, el tenista originario de ese país criticó al serbio y dijo que Roger Federer es el mejor del tenis

Noroeste / Redacción

Luego de su triunfo en el Abierto de Australia, Nick Kyrgios avivó la polémica contra Novak Djokovic tras criticarlo por andar de fiesta durante la pandemia de coronavirus además dijo que está lejos de ser el mejor tenista del mundo y reservó ese lugar para Roger Federer.

"Es extraño para mí porque, ya sabes, leí sus comentarios. Dijo que no me respeta fuera de la cancha. Creo que en realidad, tendría mucho sentido para mí si él dijera ‘mira, no respeto al chico en la cancha’, porque entiendo que no está de acuerdo con algunas de mis payasadas", expresó el tenista australiano para ESPN Tenis.

Kyrgios venció a Federico Ferreira Silva por 6-4, 6-4 y 6-4 y al finalizar el duelo en Australia, donde hubo público en las tribunas, el tenista dio estas declaraciones en conferencia..

"Es un gato muy extraño. Un gran jugador de tenis, pero desafortunadamente alguien que está de fiesta sin camisa durante una pandemia global, no sé si puedo tomar algo de ese hombre. Eso es tan malo como me parece", apuntó

Agregó que el mejor de la historia es Roger Federer y dijo que Rafael Nadal y Djokovic son “talentosos”.

"Creo que Roger es el mejor de todos los tiempos. Con su conjunto de habilidades, la forma en que juega el juego, creo que es puro. De hecho, creo que los talentosos Nadal y Djokovic ni siquiera están cerca de Roger", externó.

Posteriormente, Novak Djokovic dio conferencia de prensa y cuando se le preguntó si había escuchado las respuestas de Kyrgios se limitó a decir: "No lo escuché pero no le voy a contestar".