FUTBOL

Nicolás Benedetti será operado por lesión en partido contra el León; será baja del America un mes

El mediocampista resultó lesionado en el partido de la jornada 14 entre América y León; los azulcremas ya compartieron el parte médico

Sinembargo.MX

CIUDAD DE MÉXICO._ El duelo entre León y América ha sido, sin duda alguna, uno de los mejores partidos del Guardianes 2020 de la Liga MX. En el terreno vimos a dos equipos candidatos al título protagonizar un duelo de liguilla adelantada.

No obstante, la nota negativa fue la lesión de Nicolás Benedetti. Al minuto 43, el mediocampista colombiano se lesionó después de asistir a Henry Martín en el gol que significó el 1-2 provisional. El futbolista de 23 años, originario de Cali, salió llorando del terreno de juego.

La noche del lunes 19 de octubre, las Águilas informaron a través de un comunicado que Benedetti presentaba una lesión en la rodilla derecha, misma que sería evaluada para determinar su gravedad. Este martes 20, el club informó que el medio presenta una lesión en el menisco medial, la cual requiere una reparación quirúrgica que se llevará a cabo mañana. ‘El Poeta’ se tardaría en recuperar de cuatro a seis semanas.

‘El Poeta’ sufrió una fuerte lesión en febrero pasado, misma que lo dejó fuera de acción poco más de seis meses. El futbolista colombiano se lesionó mientras representaba a su selección en el torneo preolímpico de Conmebol.

En conferencia de prensa pospartido, Miguel Herrera, técnico del América, reveló que en una primera exploración médica no se vio la rotura del ligamento cruzado, pero que era necesaria una resonancia para tener un diagnóstico más certero. “Con la manipulación del médico, la parte del ligamento cruzado no se ve, pero hay que esperar a que se le haga una resonancia para ver qué tiene Nico. Y esto nos desconcentra (del partido) porque en el vestidor están todos con el chico llorando. Dice él que sintió que se le fue la rodilla, está espantado y esperamos que no sea nada grave”, dijo ‘El Piojo’.

Nico Benedetti reapareció con el primer equipo de las Águilas el pasado 3 de septiembre, en la jornada 8 del Guardianes 2020, en la victoria sobre Mazatlán FC. En esta campaña, el mediocampista colombiano disputó siete partidos, anotó un gol (en el Clásico Capitalino, ante Pumas) y dio un par de asistencias.