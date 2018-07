Nicolás Cabanillas, la música es lo que lo inspira - Noroeste

CRUZANDO FRONTERAS

Nicolás Cabanillas, la música es lo que lo inspira

El sinaloense Nicolás Cabanillas formó parte del grupo de rock Fili Populi en los años 90; hoy tiene su grupo Piedras Encimadas y es parte de una sinfónica en Puebla

Nelly Sánchez

Hace poco más de 20 años, Nicolás Cabanillas, que entonces era el bajista del grupo de rock Fili Populi, se fue de Culiacán detrás de un sueño: formarse como contrabajista y crecer en la música.

En el conservatorio de Toluca se formó como contrabajista, ha sido parte de distintas orquestas, hoy en día vive en Puebla. Es integrante de Orquesta Sinfónica del Coro Normalista del Estado de Puebla y tiene su propia agrupación, Piedras Encimadas, con el que le gustaría venir a su tierra.

"Yo me fui de Culiacán porque tenía muchas ganas de seguir aprendiendo música, ir a una Escuela, en ese entonces Culiacán no tenía lo que yo buscaba, yo quería estudiar contrabajo y me tuve que mover de la ciudad, para buscar maestro y escuelas", recuerda.

