Nicolas Cage será Spider-Man Noir - Noroeste

Nicolas Cage será Spider-Man Noir

La película presentará al adolescente de Brooklyn, Miles Morales, y las posibilidades ilimitadas del nuevo universo Spider, donde más de uno puede usar la máscara

Noroeste / Redacción

05/07/2018 | 09:20 AM

MADRID._ Nicolas Cage vuelve a unir su carrera a la de sus adorados superhéroes. El actor, que ya interpretó a Ghost Rider en la gran pantalla y estuvo a punto de hacer lo propio años antes en el malogrado Superman de Tim Burton, se une ahora a Spider-Man: Un Nuevo Universo, el filme de animación producido por Phil Lord y Christopher Miller (La LEGO película) que llegará a los cines el 21 de diciembre de la mano de Sony Pictures.

La película presentará al adolescente de Brooklyn, Miles Morales, y las posibilidades ilimitadas del nuevo universo Spider, donde más de uno puede usar la máscara. Y entre los muchos trepamuros que aparecerán el filme estará la versión 'noir' de Spider-Man a la que pondrá voz Nicolas Cage, publicó vanguardia.com.

Se trata de un Spiderman que está ambientado en los años 30, en la época de la Gran Depresión, y que hizo su primera aparición en febrero de 2009 protagonizando su propia serie de cómics. Otro superhéroe más para el currículum de Cage, que también será la voz de Superman en otra película de animación, Teen Titans Go!, de Warner Bros.

Otra variante del hombre araña que sumar a un filme cuenta en su versión original con otras voces como Jake Johnson que intepretará Peter Parker, el mentor de Miles; Live Schreiber, que pondrá voz al villano Kingpin;, Hailee Steinfeld interpretando a Spider-Gwen; el oscarizado Mahershala Ali en el rol de su influyente tío Aaron; o Brian Tyree Henry interpretando a Jefferson, el padre de Miles. El joven Miles Morales, protagonista del filme, estará interpretado por Shameik Moore.

Spider-Man: Un nuevo universo no formará parte del Universo Cinematográfico de Marvel, del que es parte Spider-Man: Homecoming y también su secuela, Spider-Man: Far from Home, que ya ha arrancado su rodaje de nuevo con Tom Holland como protagonista.