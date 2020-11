Niega AMLO que su Gobierno haya amenazado a la DEA

El Mandatario pide a EU informe de investigaciones

Noroeste / Redacción

El Presidente Andrés Manuel López Obrador negó este jueves que su Gobierno haya amenazado a la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), tal como señalaron los medios estadounidenses The Washington Post, Wall Street Journal y The New York Times, para que Estados Unidos desestimara los cargos en contra del General Salvador Cienfuegos Zepeda, ex Secretario de Defensa Nacional.

"No amenazamos a la DEA, lo único que hicimos fue expresar por la vía diplomática nuestra inconformidad [...] Wall Street Journal y The Washington Post se equivocaron, porque no amenazamos nosotros a los agentes, lo único que queremos es que nos informen de acuerdo a los acuerdos de cooperación", indicó el mandatario nacional.

Por su parte, Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, señaló que la jueza estadounidense Carol Bagley Amon, de la Corte del Distrito Este de Nueva York decidió desestimar los cargos contra el General Cienfuegos Zepeda porque "tiene toda la certeza de que en México se va a realizar la investigación correspondiente".

"Para México no existe escenario de impunidad. Sería muy costoso para México haber optado por tener esa conversación con Estados Unidos. Lograr que se desestime por primera vez en la historia los cargos contra un ex secretario de la Defensa, que se ha retornado a México y luego no hacer nada sería casi suicida", según lo explicó el Canciller.

"El señor Presidente de la República nos instruyó a que dijéramos con prudencia, pero siempre con firmeza y claridad, la posición de México, que es defender su dignidad y de sus instituciones y de nuestras Fuerzas Armadas. Sí, defender la dignidad, pero de ningún modo permitir impunidad [...] De suerte que México ha hecho eso: defender su dignidad, su prestigio y también preservar y hacer justicia conforme a lo que la ley mexicana disponga", expresó Ebrard Casaubón.

Tras la decisión de desestimar los cargos contra el General de División Salvador Cienfuegos Zepeda, a petición de la Fiscalía General de Estados Unidos, medios de aquel país informaron que fiscales del Distrito Este de Nueva York aseguran que la decisión habría sido ante supuestas "amenazas del Gobierno mexicano para limitar" las operaciones de la DEA en México.

EU ENTREGA A CIENFUEGOS A LA FGR EN TOLUCA

La Fiscalía General de la República informó ayer por la noche, que a las 18:40 horas de ese mismo día arribó al hangar del Aeropuerto de Toluca, Estado de México, la aeronave Gulfstream 4, matrícula N40VC, del Gobierno de los Estados Unidos, la cual procedía del Aeropuerto de Nueva Jersey.

Una vez arribada dicha aeronave, a las 18:48 horas descendió el General de División en Retiro, ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) mexicana, Salvador Cienfuegos Cepeda, "vestido de ropa formal y corbata".

A su descenso, se le acompañó hacia una sala privada en las oficinas del citado hangar de la FGR, donde se le practicó, con su anuencia, un dictamen pericial médico, para la constancia de su estado de salud al arribo a este País, el cual resultó favorable.

Posterior a ello, el agente del Ministerio Público de la Federación le notificó formalmente al General Cienfuegos Zepeda de la existencia de una investigación en la que él se encuentra involucrado; carpeta que fue iniciada por esta FGR, con la información que se recibió del Departamento de Justicia de los EE.UU., y en lo sucesivo la investigación estará a cargo de las autoridades mexicanas, a través de la Fiscalía.

El General Cienfuegos Zepeda se dio por notificado y proporcionó toda su información personal y de contacto, incluyendo domicilio y teléfono celular, donde puede ser localizado y citado para las diligencias a que haya lugar y ordene el Ministerio Público de la Federación, manifestando su total disposición de atender los requerimientos propios de la investigación.

Según lo informó la misma FGR, después, a las 19:12 horas, el General Cienfuegos Zepeda se retiró de las oficinas de la FGR en el hangar de Toluca, Estado de México, terminándose así las diligencias ministeriales correspondientes. Mientras que algunos medios reportaron que el ex mando militar durmió en domicilio particular.

Durante una breve audiencia realizada ayer miércoles 18 de noviembre, la jueza Carol Bagley Amon, de la Corte del Distrito Este de Nueva York, Estados Unidos, desestimó las acusaciones contra el General de División, Salvador Cienfuegos Zepeda, alias “El Padrino” o “Zepeda”, ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012 al 2018), quien será repatriado a México en libertad, ya que no existe una orden de aprehensión en su contra por parte de las autoridades mexicanas.