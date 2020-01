Niega anomalías el coordinador de PC de Escuinapa

Jubal Rubalcaba Moreno manifestó que el problema que se tiene es que en años pasados se tenía cierta indisciplina entre los elementos, por lo que se buscó otra manera de trabajar, y empezaron a tenerse los problemas

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. _ El Coordinador de Protección Civil, Jubal Rubalcaba Moreno, negó que se haga uso de vehículos para situaciones personales y que se estén cobrando incentivos para su persona como lo denunciaron elementos de la corporación a regidores.

“A mí no me convocaron los regidores, no es cierto lo que se dice, me cayó de extraño, están en su derecho de quejarse, pero no es verdad”, dijo respecto a las denuncias.

Manifestó que el problema que se tiene es que en años pasados se tenía cierta indisciplina entre los elementos, por lo que se buscó otra manera de trabajar y empezaron a tenerse los problemas.

Reconoció que se pone camiseta de Protección Civil a internos de Centros de Rehabilitación en algunos eventos, pero son solo en donde los apoyan como voluntarios, no tiene que ver con que actúen como elementos.

Respecto al uso del vehículo para llevar material de construcción a su domicilio, señaló que no tienen vehículo, pues éste se encuentra descompuesto desde hace un mes y su casa permanece con problemas y sin reparación después del huracán Willa.

En cuanto a los aumentos que solicitan los elementos, indicó que éstos solo pueden darse cuando se les otorga a Seguridad Pública, pues ellos están dentro de esa nómina.

En cuanto a un ex elemento de Policía de Mocorito que hoy está a cargo de la ambulancia, manifestó que está siendo capacitado por otra persona.

Señaló que desconoce cómo llegó esta persona a la corporación y quién lo recomendó para el puesto.

En la corporación se tiene a 15 elementos y 11 becarios que los apoyan en las labores de prevención, informó.

Desconoce de quiénes o por qué se tienen estas inconformidades.

Elementos de Protección Civil se manifestaron ante regidores para denunciar una serie de anomalías, presuntos actos de corruptela y abuso de poder del Coordinador de la corporación. La exposición de motivos lo hicieron en 15 puntos y 15 elementos firmaron la denuncia.