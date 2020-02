Niega Ayuntamiento de CuliacÃ¡n dispersar sus recursos con base en reprimendas

Niega Ayuntamiento de Culiacán dispersar sus recursos con base en reprimendas

Vladimir Oviedo Barraza, director de Comunicación Social del Municipio de Culiacán señaló que los 3.8 millones en publicidad que ha erogado la Comuna en publicidad, de acuerdo a la Plataforma Nacional de Transparencia, se ha hecho apegado a la austeridad y con la intención de que lo que quiere informar el Municipio llegue a más personas

Antonio Olazábal

CULIACÁN.- Vladimir Oviedo Barraza, director de Comunicación del Ayuntamiento de Culiacán descartó que el gasto en publicidad se base en pagar a medios que no ataquen al Alcalde, argumentó que no hay un recurso fijo destinado, y que se gasta pensando en el poco presupuesto que se tiene.

“No no hay represalias, si no no metiéramos publicidad en ningún otro medio, lo hemos hecho dependiendo de la campaña y dependiendo del recurso que está en la mesa, básicamente es tratar de distribuir lo poquito que hay en los diferentes medios, pero no hay ninguna represalia”, afirmó.

El año pasado de acuerdo con información de la Plataforma Nacional de Transparencia, el Ayuntamiento de Culiacán pagó 3 millones 866 mil pesos a 11 medios de comunicación de Culiacán.

Cuestionado al respecto Jesús Estrada Ferreiro, Alcalde de Culiacán, negó que él tenga algo que ver en los convenios de publicidad del Municipio, siendo el área de Comunicación Social, dirigida por Oviedo Barraza, la que se encarga de ello.

El director de Comunicación Social mencionó que la mayor parte del gasto en publicidad oficial se hace para promocionar campañas de pago del impuesto predial y programas de la Comuna, negó que sea para enaltecer la imagen del Alcalde.

“Con lo poquito que tenemos tratamos de canalizarlo a varios medios para que nos funcione, sobre todo a las campañas de predial”, explicó.

Recalcó que no manejan un presupuesto especial para medios, a pesar de que de acuerdo a la armonización contable de la Comuna para el 2019 pudieron haber gastado hasta 19 millones 706 mil pesos.

“Depende de la campaña que manejemos, la verdad es que no hay presupuesto, depende del presupuesto con qué medios podemos operar para tratar de que esa cantidad que tengamos distribuirla de forma que nos genere más impacto”, detalló.

“No es el medio que nos genere más presencia, simplemente que podamos tener varios medios, y lo hemos hecho en ese sentido en todo el año (2019), hemos compartido con todos los medios”, argumentó.