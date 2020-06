Niega Ayuntamiento de CuliacÃ¡n haber quitado los Ã¡rboles que estaban por la calle Rafael Buelna

Niega Ayuntamiento de Culiacán haber quitado los árboles que estaban por la calle Rafael Buelna

Una serie de árboles fueron cortados de tajo desde hace semanas por la Buelna entre Carrasco y Rubí, ante ello la Comuna afirma que ellos no los talaron, pero sostuvo que sí han estado quitando algunas ramas de árboles para que las luminarias iluminen mejor las calles

Antonio Olazábal

El Ayuntamiento de Culiacán no taló los árboles que estaban ubicados por la calle Rafael Buelna Tenorio, entre Juan Carrasco y Domingo Rubí, afirmó Rodolfo Audelo Avilez, subgerente de Servicios Públicos y Mantenimiento de la Infraestructura de Culiacán.

Por redes sociales hace días un colectivo criticó a la Comuna por haber quitado de tajo esos árboles, sin embargo Audelo Avilez sostuvo que no tiene reporte de que ellos los hayan talado y que ni un árbol puede ser quitado, sin que lo autorice el área de ecología del Ayuntamiento.

"Si están talados no creo que lo haya hecho el Ayuntamiento, seguramente fueron los dueños de los comercios para que se vean las fachadas de sus negocios, cosa que no tengo conocimiento, no tengo información", sostuvo.

"Nosotros efectivamente traemos un programa, el cual consiste en despejar las luminarias, ahorita estamos en proceso de instalar 5 mil 800 lámparas LED y depejar esos espacios donde se van a instalar y obviamente que las lámparas iluminen", explicó.

El funcionario Municipal detalló que ese programa consta de cortar el excedente de ramas de los árboles para que la luz que emitan las lámparas llegue hasta el suelo, y se iluminen las calles, pero descartó que se corten árboles de tajo, y subrayó que se haría una investigación para determinar quién y por qué se cortaron así esos árboles.

"Nosotros jamás, jamás de los jamases talamos un árbol, lo que es en la vía pública, siempre se necesita un dictamen por parte de Ecología, que motive el por qué se va a talar ese árbol, mientras no existe ese documento, nosotros y todo el personal de parques y jardines ya saben que no deben talar ni un árbol", puntualizó.

"No tengo conocimiento de ese caso, sería investigar con los mismos vecinos, ellos saben quién lo taló...yo estoy seguro que nosotros no somos, tenemos prohibido hacer esos trabajos...yo lo voy a checar e investigar de qué se trata, voy a tratar de investigar quién hizo la tala, para tomar cartas en el asunto", añadió.