Niega Ayuntamiento de CuliacÃ¡n malentendido con locatarios, pese a manifestaciÃ³n por cierre de vialidades

Niega Ayuntamiento de Culiacán malentendido con locatarios, pese a manifestación por cierre de vialidades

Pese a la manifestación la mañana de este martes y la toma de cajas de recaudación del Palacio municipal por comerciantes, Othón Herrera y Cairo Yarahuán, secretario del cabildo, comenta que no existe confrontación

Belem Angulo

Los acuerdos que se establecieron en la reunión el pasado viernes con comerciantes del primer cuadro de la ciudad, tales como la peatonalización del Centro, fueron claros y no existen malentendidos, señaló el secretario del Ayuntamiento de Culiacán, Othón Herrera y Cairo Yarahuán.

"No hay ningún malentendido, el dirigente (de los locatarios) aceptó los acuerdos y él dice de su viva voz que él acepta los acuerdos. No hay malentendido, ninguno. Fuimos muy claros. Tiene malentendidos el que quiere tener malentendidos", declaró.

El viernes, el Presidente Municipal, Jesús Estrada Ferreiro, sostuvo una reunión con integrantes de la Unión de Locatarios del Centro y representantes de Canaco Culiacán en la que se acordó exonerar el pago de permisos a los comerciantes y la eliminación de multas en los recibos de agua potable de sus negocios.}

ambién se anunció la permanencia de las modificaciones realizadas a la circulación en la zona, la peatonalización de tramos en calles como la Morelos, Carrasco, Ángel Flores e Hidalgo.

La madrugada de este martes, el gobierno municipal colocó en las vialidades antes mencionadas muros de hormigón para impedir el tránsito de vehículos en los tramos peatonalizados.

Othón Herrera y Cairo Yarahuán, secretario del Ayuntamiento de Culiacán.

Ante esto, comerciantes del Centro intentaron removerlos sin éxito, para después bloquear el flujo de vehículos por la avenida Álvaro Obregón y culminar su movimiento en el Palacio Municipal, donde tomaron por unos minutos y de manera simbólica las cajas de recaudación.

"Nosotros estamos aquí manifestándonos en contra de la decisión del Alcalde y del secretario del Ayuntamiento Othón Herrera, que ahora maneja la versión de que nosotros estuvimos de acuerdo de que se cerraran las calles. Nosotros nunca estuvimos de acuerdo", comentó el presidente de la Unión de Locatarios del Centro, Miguel Ángel Millán Meza.

"Nosotros tuvimos una reunión con el Secretario y con el Alcalde el viernes pasado para establecer las medidas que ellos quieren implementar en el Centro y nosotros consensuarlas con los agremiados de la unión de locatarios, ellos consideraron esto como si nosotros estuviéramos de acuerdo en cerrar las calles".

Herrera y Cairo Yarahuán explicó que las modificaciones de la circulación vial en la capital del estado de Sinaloa responde a un proyecto previamente diseñado.

"El proceso de peatonalización del Centro de Culiacán parte de un plan de reordenamiento del Centro que tiene muchos años y que no se ha aplicado", dijo.

El funcionario municipal agregó que para poder realizarse se llevó a cabo un acercamiento con los vecinos de la zona, quienes aprobaron la modificación, y comentó que con ello no se afecta a los usuarios de transporte público o privado.

"Las calles destinadas a peatones se encuentran a más o menos una cuadra de las paradas de camiones, y cada uno de los tramos que están destinados a peatones se encuentran a una cuadra de poder subirse a un vehículo", señaló.

"El argumento en el sentido de que no venden (los locatarios) porque no hay vehículos en las calles es una falacia. No pueden 20 personas pretender controlar el centro de la ciudad con el argumento falso de que por eso no venden".

Pese a la manifestación la mañana de este martes y la toma de cajas de recaudación del Palacio municipal, aseguró que no existe confrontación entre Ayuntamiento y el gremio de comerciantes.

"Ahorita, por lo pronto, no hay ningún tipo de confrontación. Tienen que sacar su molestia de alguna manera, pero esto no puede ser permanente", dijo.