Niega Ayuntamiento guardar permanentemente despensas en DIF Municipal

Luego de que en Facebook circulara una publicación afirmando que en las bodegas de la paramunicipal se guardaban toneladas de alimento que serían utilizados para fines electorales, Jesús Estrada Ferreiro negó esta información y lamentó que se esté incitando al odio

Antonio Olazábal

El Ayuntamiento de Culiacán negó estar guardando de manera permanente despensas en el DIF Municipal para ser utilizadas para fines electorales, Jesús Estrada Ferreiro indicó que este tipo de acusaciones solo incita al odio, y afirmó que buscarán quienes son los responsables de esta información que asegura es falsa.

Hoy a tempranas horas circuló en redes sociales una publicación que se viralizó afirmando que el DIF Municipal tenía llena las bodegas de la paramunicipal de despensas, y que estas serían utilizadas en época electoral, además aseguraron que la bodega se encuentra en condiciones insalubres y que la mayoría de los alimentos ya están caducados.

Ante estos señalamientos, el Alcalde de Culiacán aclaró que nada se ha guardado de manera permanente en las bodegas del DIF, y que diariamente, a excepción de los fines de semana, se está repartiendo estas despensas a los culiacanenses.

"Hace unos momentos vi en Facebook a unas personas que están incitando a la violencia, hicieron una página de Facebook, y están diciéndole a la gente que en la bodega del DIF existen miles de despensas y muestran fotos que ciertamente existieron esas imagenes, pero que esas despensas ya fueron repartidas", señaló.

"En este momento tenemos algunas 800 despensas listas para repartir a partir del lunes, se nos surten por parte de Segalmex por semana dos o tres mil despensas, pero todas se reparten, ninguna está 'embodegada', ociosa, y si están ahorita es porque es fin de semana y la gente descansa el fin de semana", agregó.

El morenista recalcó que de manera permanente se está trabajando en la logística de la entrega de las despensas. Reconoció que las 12 mil despensas que se entregarán para las familias más necesitadas, de momento no son suficientes para la población, sin embargo se seguirá trabajando para poder repartir más insumos para la ciudadanía.

"Estamos trabajando permanentemente en la distribución de las despensas. Las 6 mil primeras que se compraron con el recurso de los trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán, y 6 mil más que adquirimos con recursos propios del Ayuntamiento, estamos esperando de qué forma adquirimos más recursos para comprar más despensas, sabemos de la necesidad de la gente y estamos atendiéndolas", explicó.

"Desde luego no tengo la capacidad de atender a toda la población de Culiacán en grado de vulnerabilidad, pero estamos haciendo lo posible para que las despensas lleguen a la gente que lo necesita realmente casa por casa, aquí no hay cuotas para líderes de colonias, no hay cuotas de despensas para regidores, para funcionarios, no hay cuotas de despensas para el sindicato, no hay cuotas de despensa para síndicos", prosiguió

El Alcalde pidió comprensión a la gente que no ha podido acceder a una despensa, y llamó a no dejarse manipular por personas que están incitando a la violencia, sostuvo que se está investigando para saber quiénes realizaron esta publicación por Facebook.

"Yo les pido su comprensión, y no hagan caso a la incitación a la violencia, no pretendan romper las puertas del DIF porque es un delito, estamos investigando quién está provocando esto para que se castigue conforme a la ley", aseveró.

"La política de este Gobierno de Culiacán no es lucrar con el hambre del pueblo, ni lucrar con las necesidades de nadie, por eso, ciertamente se toman fotografías o videos, pero no se suben a Facebook o a las redes, porque queremos únicamente para documentarla ante la auditoría del Estado cuando nos pidan cuentas de en qué gastamos el dinero", puntualizó.