Niega delegado Jaime Montes hacer campaña para El Químico; descarta buscar puesto en próxima elección

El funcionario federal dijo que la acción promovida después de acompañar al Alcalde de Mazatlán en eventos públicos son politiquerías para las que no tiene tiempo

José Abraham Sanz

LA REFORMA, Angostura._ El delegado de programas federales en Sinaloa, Jaime Montes Salas, aseguró que la denuncia interpuesta contra él, por promover la imagen de "El Químico" Luis Guillermo Benítez Torres, Presidente de Mazatlán, no tiene razón de ser porque eso es falso.

También dijo que la acción, promovida después de acompañar al Alcalde en eventos públicos, son politiquerías para las que no tiene tiempo.

"No, son politiquerías esas, porque no es cierto", dijo.

"Nosotros somos muy respetuosos del encargo que me dio el señor Presidente, que es mucho más importante que cualquier gubernatura, que cualquier puesto político, y eso es politiquería, no tengo tiempo para andar en esas nimiedades, que son hasta mal intencionadas a veces, y no por mí sino que parece que es contra El Químico, que es un compañero que tiene valores y que siempre ha estado con nosotros".

Montes Salas acudió hoy a la inauguración de la semana nacional de Conalep de Comunidades Sustentables, donde se presentó el proyecto de crianza de tilapia en estanques como parte de la carrera de acuicultura.

Después de acompañar a funcionarios estatales y federales de Conalep, Montes Salas aclaró que no se meterá en las acciones de los interesados en hacer campaña, además de descartar que vaya a participar en los próximos comicios.

"Lo que me interesa es ayudarle al señor Presidente a hacer lo que él me ordene en el territorio que me corresponde o donde él crea que soy necesario, yo voy a ir con todo, yo voy", señaló.

"Pero no, no tengo aspiraciones".