Niega director de Hospital General de Mazatlán que hayan dejado sin vacuna contra Covid-19 a personal de primera línea

Héctor Carrión Tizcareño reconoce que quedan muchos sin vacunar pero se priorizó a los que reciben y atienden pacientes infectados de coronavirus

Alma Soto

MAZATLÁN._ El director del Hospital General “Dr. Martiniano Carvajal” de Mazatlán, Héctor Carrión Tizcareño, negó que personal de primera línea de atención a pacientes contagios de coronavirus que labora los fines de semana hayan sido dejados de lado en la aplicación de la primera dosis de la vacuna Covid-19, que se realizó el pasado miércoles 13 de enero.

De manera anónima, un grupo de cirujanos, anestesiólogos y médicos que hacen las guardias de fin de semana en el Hospital General, denunciaron que fueron excluidos de la aplicación de la vacuna, con el argumento de que la mayor parte de ellos laboran en otras instituciones en las que posiblemente serían vacunados.

"Puede ser una percepción equivocada de algunos compañeros de que no se les tomó en consideración, pero no teníamos la cantidad de vacuna para atender a tanta gente, llegaron solo 205, pero todo mundo se va a vacunar, y no solo de fin de semana, sino los de noche, los de tarde, todo mundo se va a vacunar", manifestó.

Recalcó que todos los de primera línea se vacunaron, cada una de las jefaturas pasó una lista con los nombres de los trabajadores que consideraron más urgentes e inmediato y obviamente se vacunaron.

"Estamos esperando que hoy martes nos lleguen más vacuna, no sabemos cuánta, y reistalaremos inmediatamente la campaña de vacunación, y llamaremos a los que están en segunda línea, tercera línea, cuarta línea... hasta las líneas que sean necesarias se va a vacunar a todos", manifestó Carrión Tizcareño.