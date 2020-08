Niega El Químico Benítez favorecer a hermano de miembro de la dirigencia nacional de Morena

Argumenta que compras para Covid-19 no tienen que pasar por Comité de Adquisiciones

Alma Soto

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres dijo desconocer si Oswaldo Alfaro Montoya, militante de Morena y quien se ostenta como delegado en funciones de Secretario de Estudios y Proyectos del Comité Ejecutivo Nacional, tenga un hermano y si éste es proveedor del Ayuntamiento de Mazatlán.

Según información del Micro Sitio Covid-19 del Gobierno Municipal de Mazatlán, José Luis Alfaro Montoya es el propietario de la empresa Innovación y Tecnología Agrícola, a la que el año pasado se le compraron flores de nochebuena y este año mil trajes Tyvek XL, por lo cual se le pagó una factura de 609 mil pesos, y cubrebocas por más de un millón 300 mil pesos, con lo que la suma se elevó a casi 2 millones de pesos.

“Conozco a Oswaldo, pero no conozco al hermano, Osvaldo no es operador de Yeidckol Polenvsky, es su compañero en el Comité de Morena”, declaró Benítez Torres.

--¿Se le puede estar favoreciendo de alguna manera, porque estas compras se hicieron sin licitación?--, se le cuestionó.

--No, no, ah, y le recuerdo que para la cosa del Covid no tienen que hacerse licitaciones, lean la ley--, se zafó el Alcalde.

La ley a la que se refiere Benítez Torres es en realidad es el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias que se deberán de realizar para la adquisición e importación de los bienes y servicios a que se refieren las fracciones II y III del artículo Segundo del Decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en las regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publicado el 27 de marzo de 2020.

En el artículo segundo de dicho acuerdo se estable quiénes están facultados para hacer esas adquisiciones, y en esa lista no están ni los estados ni los municipios.

Y para adherirse al acuerdo, como lo hizo el Gobierno del Estado de Sinaloa, el Congreso del Estado debió dar su aprobación, aseguró Gustavo Rojo Navarro, director de Observatorio Ciudadano.

Por tanto, expresó, el Municipio debe cumplir con la Ley de Adquisiciones, y hacer las licitaciones correspondientes.

Durante la entrevista, el Alcalde señaló que sí le aceptó la renuncia a David González Torrentera, quien se va a partir del día 15, y que próximamente lo dará a conocer al encargado de despacho.

“Él no se va por calentura política, sé lo que declaró a los medios… yo sí di la línea de que si alguien quería ser candidato, que no se apoyara con el recurso del pueblo, que se separara libremente y que le invirtiera, eso sí lo dije yo”, manifestó.

--¿Y usted también se separaría del cargo para ir a competir por la Gubernatura?--, se le preguntó.

--Pues este, cuando llegue el momento lo analizo, cuando sea necesario… yo únicamente dije que si mi partido pensaba en mí, yo estoy listo para entrarle, pero no son tiempos para tratar esos temas--, manifestó.