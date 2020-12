Niega ex funcionario de Guasave presunto daño al erario de la Dirección de Deportes

Vladimir Acosta Soto rechaza que durante los 20 meses que estuvo al frente del Instituto Municipal del Deporte de Guasave se simularan pagos a proveedores

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Que demuestren el supuesto daño al erario del Instituto Municipal del Deporte de Guasave del que lo acusan, pidió Vladimir Acosta Soto, ex titular del organismo, a las autoridades municipales.

En conferencia de prensa para hacer uso de su derecho a réplica luego de que el Ayuntamiento de Guasave boletinara que será denunciado penalmente por presuntos manejos irregulares en el Imudeg, el ex funcionario rechazó haber simulado pago a proveedores por un millón 800 mil pesos.

“Estoy dando la cara, yo creo que el que nada debe, nada teme. No sé de qué me acusan, ¿de desvíos? Que me demuestren. El presupuesto del Instituto se ejerció en tiempo y forma”, aseguró.

El ex director de Deportes de Guasave lamentó que desde el Ayuntamiento hayan boletinado esa información cuando ni siquiera le hablaron a él para preguntarle sobre esas supuestas anomalías de las que lo señalan.

“Lo que no me pareció es que están difamándome, tengo familia, tengo negocios personales, no se me hace justo que (lo haga) si no tienen las pruebas suficientes”, dijo.

-¿Existieron pagos simulados?

-No señor, que me digan.

-¿Ni tampoco facturas alteradas?

-Nada. Hay foto de referencia para cada factura y Fredi (Peñuelas) lo sabe, era el que se encargaba de eso. Yo nunca salía dando un material (deportivo), Fredi era el encargado.

Acosta Soto fue nombrado director del Instituto Municipal del Deporte de Guasave desde el inicio de la administración que encabeza Aurelia Leal López y fue cesado el 21 de junio del presente año, durante la pandemia, pese a estar enfermo de lupus y pertenecer al sector de población en riesgo ante el Covid-19.

Aseguró que al pedirle una explicación del motivo de su salida a la Alcaldesa, la respuesta que le dio es que así eran las cosas en la política.

El ex funcionario dijo que esperará que le notifiquen la denuncia penal que anunciaron las autoridades municipales, para lo cual ya se está asesorando jurídicamente.

“Si hay una denuncia, que me notifiquen, no pueden salir a la luz pública a decir ‘es que te robaste 5, 3 o 2 pesos’, porque tengo mi oficina laboral personal donde me está afectando, ¿quién me va a pagar la cancelación de eventos de gente que ya no va a confiar en mí?, mi esposa, mis papás me preguntan qué está pasando, que alguien me explique”, reiteró.

Y es que después de ser cesado del Imudeg, comentó que se regresó a su actividad de siempre que es la música y es en esta temporada cuando más trabajo tiene este gremio y las acusaciones le pueden afectar.