Niega Heriberto Galindo acusaciones de Diputada Flora Miranda

El ex Diputado federal de deslindó de la empresa Faharo, que operará el estadio de futbol que se construye en Mazatlán, según la Diputada local

Karen Bravo

CULIACÁN._ El ex diputado federal Heriberto Galindo Quiñones, negó la acusación de la Diputada Flora Isela Miranda Leal, de ser uno de los amigos del Gobernador Quirino Ordaz, beneficiado por la construcción del estadio de futbol en Mazatlán.

Durante la comparecencia del Secretario de Obras Públicas Osbaldo López Angulo, la Diputada local lanzó acusaciones contra el Gobernador argumentando que le entregaba obras públicas a sus cuates. Destacó la legisladora los estadios construidos y remodelados en Mazatlán y Los Mochis.

En el discurso, Flora Miranda señaló a Heriberto Galindo de resultar beneficiado con la construcción del estadio de futbol en Mazatlán, el cual sería entregado a la empresa Faharo la que relacionó directamente con el ex diputado federal.

“La información que manifestó en su discurso la Diputada de Morena es falsa de toda falsedad en lo que respecta a mí, a mi persona”, refutó Heriberto Galindo.

Señaló que cuando fue legislador gestionó recursos que serían aplicados a una unidad deportiva que está cerca del Acuario de Mazatlán.

“Si mal no recuerdo, gestioné 30 millones para fortalecer la unidad deportiva de la ciudad de Mazatlán pero ese recurso por falta de trámites de completar los requisitos no se asignó, Hacienda recogió ese dinero y Mazatlán en los tiempos del Alcalde Felton, no aprovechó ese recurso”, dijo.

“Pero de esta explicación que da la Diputada de Morena y en el cual acusa al señor Gobernador, Quirino Ordaz y al Secretario de Obras de favorecer a amigos del Gobernador, pues quiero decir que no tengo absolutamente nada qué ver, no gestioné recursos, no recibí recursos”, agregó.

Galindo Quiñones se deslindó de toda relación con la empresa Faharo, como lo mencionó la Diputada Flora Miranda.