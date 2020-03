Niega Rebecca Jones tener cÃ¡ncer nuevamente

Niega Rebecca Jones tener cáncer nuevamente

La actriz comenta que fue al hospital para ponerse la inmunoterapia

Noroeste / Redacción

18/03/2020 | 10:53 AM

Rebecca Jones rompió el silencio luego de darse a conocer que nuevamente padecía cáncer, aunque ahora de útero, y sin negar que continúa revisándose constantemente e incluso recibiendo algunos tratamientos, la actriz explicó:

“Tuve que ir al hospital, pero para ponerme la inmunoterapia que todo el mundo sabe, jamás he escondido eso. Me da la impresión que algunos medios piensan que es como una gripita, y todos tenemos la posibilidad de que nos dé cáncer de un día para otro, todos… y cuando estás en esa realidad, te cambia todo, pero yo estoy más sana que mucha gente ahorita por todos los cuidados que tengo, porque tengo que hacer algo para que a mi cuerpo no regrese”.

Asegurando que en breve realizará un video para hablar con sus seguidores y desmentir esta información, Rebecca comentó al programa radiofónico “Todo para la mujer” que por ahora se encuentra en remisión, difundió eldiariodecoahuila.com

“Si yo estuviese con cáncer… ¿creen que yo hubiera podido estrenar Una Mujer Marvillosa?... solo me falta pararme de cabeza en la obra, bailó, cantó...”.