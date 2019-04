GUASAVE

Niega Secretario de Guasave amenazas a ex dirigente del PRD

José Luis Guerrero Sánchez asegura que fue Luis Miguel Verdiales quien lo abordó la noche del viernes y empezó a insultarlo, pero no le siguió el 'rollo'

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Que en ningún momento amenazó a Luis Miguel Verdiales Moreno con ching... si no le bajaba a sus críticas en contra de la administración municipal y que, por el contrario, fue el ex dirigente del PRD quien lo abordó la noche del jueves para proferirle insultos, aseguró José Luis Guerrero Sánchez.

El Secretario del Ayuntamiento de Guasave manifestó que no ha sido llamado a declarar ante la demanda penal que interpuso en su contra el activista político, pero está en la mejor disposición de acudir ante las instancias correspondientes cuando sea requerido.

"Nosotros llegamos a la gasolinera que está enfrente de la Cruz Roja a cargar combustible, Felipe Manzanárez y yo, siento que nos venía siguiendo, se nos acerca a la ventana y empieza la discusión con palabras no propias para alguien que llega normal, yo siento que él iba bajo los influjos del alcohol o algo, no sé qué pasó, no le seguimos el rollo porque nosotros lo que menos queremos es confrontar a alguien", manifestó.

El viernes al mediodía, Verdiales Moreno presentó una demanda en contra del funcionario municipal por supuestas amenazas que le lanzó cuando una noche antes se encontraron de manera fortuita en una gasolinera de esta ciudad.

El ex presidente del Comité Directivo Municipal del PRD dijo que las amenazas fueron para que le bajara al tono crítico contra la administración que encabeza la Alcaldesa Aurelia Leal López en sus declaraciones a la prensa y en una columna que escribe para un medio digital local.

El Secretario del Ayuntamiento subrayó que estas acciones son parte del gobernar, porque tienen muchos detractores que tratan de desestabilizar políticamente a la administración municipal, pero respetan todas las voces críticas.

"Nosotros seguimos trabajando, yo creo que esto es parte de gobernar, la libertad de expresión es permitida y vamos a dejar que esto siga, lo único que le pedimos es que tenga madurez y que respete a nuestro gobierno", expresó.

Por sus parte, aseguró que no tiene pensado contrademandar a Verdiales Moreno, pero sí se defenderá ante las instancias correspondientes por los señalamientos que hace en su contra.