Niega Tesorero de Guasave haber pagado retenciones por advertencia de demanda

Joel Quintero Castañeda confirma que el martes se depositó un millón 335 mil pesos a 108 sindicalizados del Stasag, recursos que fueron retenidos de enero a junio y que son para pagar préstamos del Fondo de Vivienda

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ La advertencia de demandas que lanzó Alejandro Pimentel Medina en contra de la administración municipal por retenciones de casi un millón de pesos hechas a 108 sindicalizados del Stasag y no enteradas, no fue el motivo por el que se liberó el martes ese recurso, aseguró Joel Quintero Castañeda.

El Tesorero del Ayuntamiento de Guasave explicó que si se decidió depositar esos recursos hasta el martes es porque se tienen que cumplir ciertos tiempos para hacer las retenciones y las aplicaciones.

“Eso opera no solo para el sindicato, opera para los proveedores, para los servicios públicos, para todo el funcionamiento institucional”, dijo, “la Comisión Nacional de Armonización Contable establece como un criterio básico de la aplicación de la contabilidad gubernamental que primero se establezcan los pasivos, se va haciendo la retención, y posteriormente se hacen las descargas”.

El funcionario municipal detalló que la cifra exacta que se entregó a los trabajadores sindicalizados fue de un millón 335 mil pesos.

-¿Fue por la advertencia de denuncias?

-No. Lo dijimos en su momento, son balandronadas del líder, son balandronadas de Pimentel que no tienen ningún sustento. Nosotros a los trabajadores les hemos venido depositando paulatinamente todos los compromisos que están contractuados en la administración, (la advertencia) no tuvo nada que ver en lo absoluto.

Sobre este tema, la Alcaldesa Aurelia Leal López expuso que la indicación que ha dado a sus funcionarios es que se respeten todos los derechos de los trabajadores y no se les retengan sus prestaciones, pero que tampoco se concedan privilegios a los líderes sindicales.

“Nosotros desde el principio dijimos que vamos a otorgarle las cuotas a los trabajadores. Me extrañan las declaraciones que realizó ayer (Alejandro Pimentel), yo digo que es una forma de decirle a los trabajadores ‘aquí estoy, les resolví esto’, pero así se ha venido haciendo siempre”, aseguró.

La Presidenta Municipal indicó que seguirán entregando las retenciones del Fondo de Vivienda directamente a las cuentas de los trabajadores y no a la del Stasag, mientras Alejandro Pimentel se siga asumiendo como dirigente de esa organización.

“Mientras que no tengan un líder sindical realmente reconocido, nosotros vamos a seguir en esa tesitura. A los trabajadores decirles que no se preocupen, que siempre van a tener nuestro respeto y los derechos que fueron estipulados en el contrato”, expresó.

Leal López exhortó a los agremiados del Stasag a no ceder a las intimidaciones y manipulaciones de Pimentel Medina.