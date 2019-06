Niegan nÃ³minas sobre investigaciones de funcionarios con duplicidad de salario: Sindica Procuradora

Niegan nóminas sobre investigaciones de funcionarios con duplicidad de salario: Sindica Procuradora

El Regidor Santos Gómez Sánchez solicitó que se inicien procedimientos sobre funcionarios con doble salario, entre los que están quienes fungen además como Servidores de la Nación.

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. Nóminas son negadas por Tesorería y esto dificulta investigaciones sobre funcionarios con duplicidad de salario, indicó a regidores la Sindica Procuradora Olivia Santibañez Domínguez.

El Regidor Santos Gómez Sánchez solicitó que se inicien procedimientos sobre funcionarios con doble salario, entre los que están quienes fungen además como Servidores de la Nación.

"Hay trabajadores con doble función y eso está plenamente identificado, dan entrevistas como Coordinadores de Servidores de la Nación, se deja de lado la ley para beneficiar a algunos" cuestionó el regidor, en la sesión de Cabildo ordinaria, en la que no estuvo el Alcalde Emmett Soto Grave.

El hecho, señaló, está en manos de la Sindica Procuradora Olivia Santibañez Domínguez por lo que pidió respuestas a esta situación, pues hay evidencias públicas.

El Secretario Saúl Acosta Alemán indicó que el hecho está en investigación, del órgano interno de la Comuna.

Sin embargo la Sindico Procuradora Olivia Santibañez Domínguez refuto el hecho señalando que es imposible acceder a las nóminas, pues estás no le son entregadas pese a que se han solicitado a Tesorería.

"Es imposible tener la nómina, no se nos ha dado, ya la hemos pedido por escrito para analizar y actuar, he pedido de mil maneras al Oficial Mayor y la Tesorera y no la entregan" dijo.

La nómina es necesaria para poder determinar la forma en que están trabajando estás funcionarias y que elijan que trabajo quieren.

"Fran Osuna (Francisca Osuna, Directora de Desarrollo Económico) trabaja aquí y de Servidora de la Nación, nada más le llama Lorena Tamayo y deja todo tirado, López Obrador dijo, no mentir, no robar, no traicionar, ha hecho muchas cosas está señorita y no hacen nada" dijo la regidora de Morena, Martha López Corona.

Indicaron que no pueden seguir ocultando las cosas y sí estás buscan no darse a conocer es porque se está actuando mal, por ello ni siquiera suben información al portal de transparencia.

La Sindica Procuradora reconoció que en el renglón de transparencia están retrasados siete meses, pues nada se ha subido a la página, por lo que podría realizar actas administrativas.