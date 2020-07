Niegan regidores que ComisiÃ³n de Urbanismo detenga obras en MazatlÃ¡n

Niegan regidores que Comisión de Urbanismo detenga obras en Mazatlán

Consideran que manifestación de albañiles fue orquestada, pero no saben por quién

Alma Soto

Los regidores Adalberto Valle Pérez y Rodolfo Cardona Pérez, coordinador y miembro de la Comisión de Urbanismo del Cabildo, respectivamente, aseguraron que la función que tienen como ediles es revisar normatividad y proyectos, no detener o parar obras de construcción, como los acusaron manifestantes.

En estos momentos, indicó Valle Pérez, en el Comité de Planeación solamente hay pendientes por aprobar dos proyectos de construcción de fraccionamientos que ya pasaron por vocacionamiento y traza, y ahora podrán presentarse al Cabildo en Pleno para su aprobación o rechazo.

Los trabajadores de la construcción que se manifestaron llevaban cartulinas con las consignas “Valle, no queremos gente como tú”, “Cardona, retírate, necesitamos que nos dejen seguir trabajando”.

Ante ello, ambos regidores señalados consideraron que fue una manifestación orquestada, puesto que cuando se hacen manifestaciones van sobre el Presidente Municipal o sobre el director de áreas, en este caso sería la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano y Sustentable, y no sobre los regidores, cuya labor es más de elaboración de reglamentos.

Además, dijeron, los responsables de los dos proyectos que están en proceso de autorización les llamaron para deslindarse de estar detrás de los albañiles que realizaron la manifestación.

“No es algo que se dio de manera espontánea y más por los conocimientos que tuvimos de que algunos de los manifestantes vienen de anexos y estuvieron personas que ya se habían presentado a protestar contra la Síndica Procuradora”, expresó Cardona Pérez.

“No tenemos elementos para señalar a nadie, pero no fue un caso fortuito, sería irresponsable señalar a alguien directamente, los cambios no son fáciles de asimilar, hay resistencia, más porque se tocan intereses, quisiera creer que no es algo orquestado”, dijo Valle Pérez.

Cardona Pérez mostró su preocupación porque, además de la manifestación, se habla de que se le está pidiendo la renuncia al director del Instituto Municipal de Planeación, Norberto Álvarez Romo.

No es que él quiera irse, sino que lo están obligando a renunciar, aseguró.

“En ese sentido, nos preocupan los trabajos que se desarrollan de manera importante ahí, cómo se está dando esa instrucción para que no se vean afectados los trabajos, tales como los estudios para un nuevo Atlas de Riesgo y otras opiniones técnicas”, manifestó.