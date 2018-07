Niegan regreso de empleados a Comuna de Escuinapa - Noroeste

ESCUINAPA

Niegan regreso de empleados a Comuna de Escuinapa

Los trabajadores pidieron licencia para ir a las elecciones

Carolina Tiznado

03/07/2018 | 03:00 AM

ESCUINAPA._ No regresarán a la Comuna y a DIF empleados del Ayuntamiento que solicitaron licencia sin goce de sueldo para irse a las campañas, aclaró el Oficial Mayor Miguel Ángel Angulo Espinoza.

“Regresaron (ayer lunes) sin embargo algunos en su momento fueron reemplazados, como es el caso de Comunicación Social y algunos de Protección Civil”, dijo el funcionario.

Explicó que los empleados solicitaron el permiso pero fueron sustituidos por otros para realizar su trabajo, por lo que la Comuna no puede recibirlos de nuevo como empleados, ya que sus puestos están ocupados.

Señaló que son cuatro trabajadores de Protección Civil los que solicitaron permiso, así como el Subdirector de Comunicación Social Abel Aguilar, estos podrían recibir una liquidación o también se les da la opción de acudir ante la instancia legal de Trabajo que consideren.

“Tienen derecho de acudir ante las instancias de Trabajo, si quieren hacer efectivo sus derechos y que esta instancia ordene a la Comuna lo conducente”, mencionó.

Indicó que los trabajadores pueden ir ante las instancias que consideren y que al parecer la misma situación ocurrió con empleados de DIF, quienes también pidieron permiso de ausentarse durante dos meses de sus trabajos para irse a la campaña del Alcalde con licencia Hugo Enrique Moreno Guzmán.

Angulo Espinoza no determinó que si con una demanda como sugerencia dada a los trabajadores no dejarían un problema a la Comuna que será gobernada por Emmett Soto Grave, pues sería una demanda a la que ya no responderían dado que en octubre dejan sus cargos.