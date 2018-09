Nieto de Gómez Morín busca apoyos en Sinaloa... para rescatar al PAN

Manuel Gómez Morín recolecta firmas que le permitan disputar la dirigencia nacional a Marko Cortés, a quien considera la “continuidad de Ricardo Anaya!”

José Alfredo Beltrán

Manuel Gómez Morín Martínez del Campo lleva consigo el sello del ideólogo del Partido Acción Nacional. Fue su abuelo quien lo fundó en 1939, y a quien se considera artífice de la doctrina y filosofía panista.

Ahora, el nieto se ha lanzado a la palestra nacional en busca de apoyos de los “panistas de a pie”, que logren la hazaña de “rescatar” la esencia del panismo de las “cúpulas”, que lo han utilizado para sus intereses.

En la entidad es apoyado por la llamada “vieja guardia” y corrientes contrarias a la dirigencia estatal, encabezada por Sebastián Zamudio, con el respaldo de Adolfo Rojo Montoya, Jorge Villalobos y otros grupos, que se mueven a favor de Marko Cortés, ex Diputado federal y cercano a Ricardo Anaya.

Gómez Morín estuvo el fin de semana en Mazatlán y Culiacán para reunirse con militantes y acopiar firmas paa conseguir el registro.

La convocatoria pide firmas equivalentes el 10 por ciento del padrón de militantes, lo que en el caso del PAN asciende a los 280 mil. De ahí que la meta sea reunir 28 mil firmas, por lo menos.

En Sinaloa le auxilian en esta tarea la ex Senadora María Serrano, el ex Diputado local y federal Javier Osorio Salcio, el ex delegado Eduardo Angulo, la señora Luz Rojo de Pinto, el joven Fernando Gómez, entre otros.

La campaña por la dirigencia nacional panista iniciará el 12 de octubre y la elección se realizará un mes después, el 11 de noviembre.

Va por los “panistas de a pie”

Gómez Morín expone los contrastes respecto a la fórmula que encabeza Marko Cortés, a quien considera como “más de lo mismo”, la continuidad de Ricardo Anaya.

De entrada, dice, a él le acompaña en la Secretaría General una mujer, Mirelle Montes, una joven abogada combativa de Jalisco.

“El otro candidato salió rodeado de hombres, de los gobernadores”, dice.

La apuesta, explica, es ir por la confianza de “los panistas de a pie”.

“Aquellos panistas que han sido desplazados de las decisiones nos van a dar sus votos, hoy por hoy el PAN es un partido cupular,donde las cúpulas deciden por todos los panistas y las cúpulas se vuelven intocables y se sienten con el poder absoluto”, fustiga.

Fueron esas cúpulas, reprocha, quienes realizaron una “muy mala alianza”, “contra natura” con partidos opuestos, lo cual no fue decisión de los militantes, con el consiguiente fracaso en las urnas en los comicios del 1 de julio.

Militante común y corriente

“Yo soy un panista común y corriente que participa, aporta, como soldado raso, y que entiende a los militantes, que están dolidos porque se les ha privado de sus derechos.

“A cambio de la candidatura de Ricardo Anaya se renunció a muchas candidaturas en los congresos, los estados y municipios, y eso no se vale”, asevera.

Muchos cuadros del albiazul, lamenta, fueron relegados por la entrega de espacios a militantes de otras fuerzas, de manera unilateral, cupular.

“Ya con una nueva dirigencia nacional volverá la normalidad democrática, es inconcebible que hoy por hoy Acción Nacional esté haciendo ese legado de lado, nadie puede dar lo que no tiene.

“Para nosotros es muy importante ganar la presidencia del PAN para volver a esa normalidad democrática en nuestro partido; yo me he encontrado con un panismo que sigue siendo panista, que no pone en duda ni sus principios ni sus valores, la doctrina del partido, que la tiene en la sangre”, pondera.

Referente ético

Para Gómez Morín el problema del PAN es que ha tenido malos dirigentes, que se olvidaron de sus principios, valores y doctrina.

“El PAN tiene que volver a ser el referente ético de la política; Andrés Manuel López Obrador nos gana con el mensaje de que no es corrupto, lo cual era una bandera de Acción Nacional y la perdimos.

“Acción Nacioonal debe volver a ser el referente del ejercicio ético de la política en el país, y eso lo vamos a lograr en la medida que tengamos una dirigencia consciente de ello”, añade.

Su ofrecimiento a las bases, dice, es que nunca más un partido de cúpulas.

“Tenemos que volverle la vida plena a los comités municipales porque muchos comités están olvidados, que son los que hacen las campañas”.

Hoy el PAN requiere de un dirigente que se dedique el 100 por ciento al partido, y no panistas que vean esta representación como una plataforma para otros cargos, como fue también el caso de Damián Zepeda, ahora Senador.

“Acción Nacional lo que más necesita ahora es un presidente de tiempo completo, no de proyecto personal. Nadie puede servir a dos amos, es lo que pasó (con Anaya). Ni le sirvió al partido y nos llevó a uno de los peores fracasos en la historia del PAN, un fracaso que comprendió no sólo haber perdido la elección, sino el desdibujamiento del partido”, agrega.

Si se logra “recuperar” al panismo, avizora, se estará en condiciones de ganar de nuevo la Presidencia de la República en 2024.

“Pero eso dependerá del proceso que estamos haciendo, que sea transparente y haya equidad”, acota.