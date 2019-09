Nike retira patrocinio a Antonio Brown despuÃ©s de la denuncia de acoso sexual en su contra

Nike retira patrocinio a Antonio Brown después de la denuncia de acoso sexual en su contra

La semana pasada, la revista Sports Illustrated reveló otra supuesta acusación contra Brown de conducta sexual inapropiada

Sinembargo.MX

Nike no es más patrocinador del receptor Antonio Brown, de los New England Patriots, confirmó la compañía, “Antonio Brown no es un atleta de Nike”, le dijo un portavoz de la reconocida marca deportiva a The Boston Globe.

Nike, sin embargo, no ofreció más detalles ni explicó las razones de su decisión.

En febrero, un mes antes de que los Pittsburgh Steelers mandaran a Brown a los Oakland Raiders, la firma de ropa y calzado deportivo lanzó el zapato “Nike Tech Trainer Antonio Brown”, con valor de 100 dólares.

Las jerseys de los Steelers con el nombre y número de Brown todavía estaban disponibles y a la venta este jueves en la tienda en línea de Nike.

Brown, que unas horas antes del inicio de la campaña regular fue firmado por los Patriots, fue acusado, en una demanda civil, de agresión sexual el 10 de septiembre. Su ex entrenadora lo acusó de tres incidentes de violación y agresión sexual.

La Liga de Futbol Nacional (NFL, por sus siglas en inglés) se reunió el lunes con la ex entrenadora Britney Taylor. El miércoles, sin embargo, el fiscal de distrito de Pittsburgh anunció que su oficina no presentará cargos contra Brown debido a un problema de estatuto de limitaciones.

La semana pasada, la revista Sports Illustrated reveló otra supuesta acusación contra Brown de conducta sexual inapropiada, proveniente de una mujer que el jugador contrató para que pintara su casa.

Mientras la mujer trabajaba, Brown, según el reporte de Sports Illustrated, caminó hacia ella desnudo, con sólo una pequeña toalla que cubría sus genitales.

Brown enfrenta otras demandas, incluido un médico y un entrenador, que aseguran no recibieron el pago por sus servicios.

Brown también perdió recientemente el patrocinio con el fabricante de cascos Xenith.

El polémico receptor debutó el domingo con los Patriots, en el triunfo sobre Miami; atrapó cuatro pases para 56 yardas y un touchdown.

Nike, con un valor de mercado de 224 mil millones de dólares y más de 38 mil millones en ventas, según la revista Forbes, es el líder mundial en ventas de zapatos deportivos.