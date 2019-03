joy

Nikubao: anime, cosplay y comida japonesa sin ir al otro lado del mundo

Nikubao es un espacio para conocer la cultura japonesa en Culiacán

Shanney Gastelúm

13/03/2019 | 09:25 AM

Si eres amante del anime y la cultura japonesa, o simplemente buscas una experiencia diferente, en Culiacán encontrarás un lugar donde podrás disfrutar de deliciosos platillos japoneses, cosplay y anime sin ir al otro lado del mundo. Su nombre es Nikubao, y se ubica por la calle Mariano Escobedo esquina con Ramón Corona en el centro de la ciudad.

Nikubao obtiene su nombre de uno de sus platillos principales, un pequeño pan relleno cocinado al vapor que seguro recordarás por algunos animes. Este panecillo es conocido en algunas regiones asiáticas como bao y en otras por el nombre de nikuman, que al unirse forman el nombre del restaurante.

via GIPHY

Apenas entras al restaurante te das cuenta de que estás en un lugar muy diferente, lo primero que llama la atención es un impresionante mural que cubre una de las paredes, creado con llamativos colores y diversos elementos característicos de la cultura japonesa. Al fondo se encuentran algunas mesas y una pantalla que proyecta anime y música japonesa y coreana.

Nikubao se encuentra por la calle Mariano Escobedo esquina con Ramón Corona en la colonia centro.

La idea de un restaurante enfocado en el anime y la gastronomía japonesa surgió de la unión de dos amigos, Israel y Pacheco, quienes se conocieron mientras trabajaban juntos en la cocina de un popular restaurante de la ciudad. A Pacheco le atrajo la idea de trabajar la repostería tradicional de Japón y tras un curso especializado comenzó a elaborar los pequeños baos para venderlos entre amigos y en algunos puntos de la ciudad como el “Paseo de las Artes”.

“Yo empecé a vender ahí donde estaba el CAT Coppel por la Obregón, iba en una bicicleta y vendía, así llegaba a ver si tenía suerte, hasta que me tope a un muchacho que me dijo que si por qué no vendía en el Paseo de las Artes, que eran muy accesibles ahí.” comentó Pacheco.

Antes de que fuera un lugar establecido, los dos emprendedores se unieron e iniciaron vendiendo sus creaciones a través de Facebook y en algunas convenciones de anime. Algo que los caracterizaba era que sus baos tenían un curioso color rosado algo muy kawaii que dejaba encantado a quienes los miraban.

Baos: Panes al vapor estilo oriental, rellenos de carne de puerco o tipo pizza.

Pensando en crecer, decidieron crear espacios para vender sus productos y al mismo tiempo reunir a todos aquellos que compartían el gusto por el anime, la música y la comida japonesa.

“Por el 2017 se puso de moda el ramen, en aquel entonces había solo dos lugares donde lo vendían, pero no estaba tan formal. Entonces comenzamos crear eventos con temática de anime e invitamos a bandas que tocarán temas de anime o rock y les incluimos en el boleto la entrada, comida y la convivencia y nos dimos cuenta que a la gente le gustaba” mencionó Israel.

Chow mein especial.

Después de realizar algunos eventos Nikubao se estableció en su primer local, en la escuela Mandala, ubicada por la Rafael Buelna, donde ofrecían baos y ramen. Actualmente en su nuevo local por la Morelos, han hecho crecer su menú, en el que puedes encontrar sushi, ramen, baos, takoyakis y pad thai, entre otros platillos.

También realizan días temáticos dedicados a un anime o tema en especial como cómics o películas, con platillos como Yakimeshi Akane, de Ranma 1/2, ramen kayoken de Dragon Ball Z o curry serena de Sailor Moon. Estos días es común encontrar a algunos cosplayer caracterizados con diversos personajes de animes populares, que asisten a tomarse fotos y convivir con los clientes. Además, se proyectan películas, animes y hay productos especiales como galletas decoradas según la temática o mangas populares, para que los visitantes pueden tomar y leer, o si lo desean adquirlos para leerlos en casa.

Galletas de Dragon Ball.

Nikubao se ha convertido en un espacio de reunión no solo para quienes les gusta el anime, también para aquellos que les gusta leer cómics, escuchar k-pop o simplemente crecieron viendo algun anime como Mazinger z o Dragon Ball y les gusta la experiencia de recordarlos. También es un sitio para pasarla bien entre amigos o familia, conociendo una gastronomía y cultura diferente.

